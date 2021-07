La salida del ex ministro de Salud del Gobierno Nacional se dio bañada de escándalo: el descubrimiento de un “vacunatorio VIP” para amigos y familiares de Ginés González García terminó con un pedido de renuncia por parte del Presidente hacia su entonces ministro, quien salió eyectado de la gestión.

Durante los casi cinco meses desde su salida, el ministro sufrió diferentes escraches sociales, el último de ellos durante un vuelo de regreso desde España a la Argentina. Sin embargo, pese al malestar que genera su figura en diversos sectores de la sociedad, los principales referentes del Gobierno Nacional no le soltaron la mano públicamente y, ante cada consulta, no ahorraron elogios hacia su gestión durante la pandemia del coronavirus. “Guardo por Ginés mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima”, escribió en su cuenta de Twitter Alberto Fernández el 21 de febrero pasado, al anunciar la salida del funcionario.

En este contexto de buena relación y amistad con el poder, Ginés volvió a figurar como empleado del Gobierno Nacional, según se desprende de una consulta en el sistema de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Puntualmente, el ex ministro pasó a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuyo titular es Felipe Solá, es otro viejo conocido de Ginés.

La web de la Superintendencia de Seguros permite conocer a la empresa aseguradora que tiene cada trabajador, en base a una consulta con el CUIT de este último. En el caso de Ginés González García, la consulta con su CUIT -20-04692308-2- arroja como resultado que actualmente trabaja para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El dato lo reveló inicialmente el usuario @mpablonunezalg1, quien días atrás también dio a conocer la contratación en el Estado Nacional del hermano de la senadora nacional Anabela Fernández Sagasti en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El vínculo de Ginés con el Ministerio de Relaciones Exteriores no es casual. Tras su salida del Gobierno Nacional en febrero pasado, comenzó a circular la versión de que su destino estaba atado a la embajada argentina en Colombia. Luego, el rumor fue desmentido desde Casa Rosada y con el correr de los días la versión perdió peso. Sin embargo, la aparición de su nombre como empleado de Cancillería reaviva su posible destino en una embajada.