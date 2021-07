Lucas Pratto

Lucas Pratto, quien se acaba de desvincular de River, marcó algunas diferencias con Marcelo Gallardo por su salida del club, pero remarcó que es “un gran entrenador” y aseguró que los dirigentes hicieron “un esfuerzo muy grande” en busca de su continuidad.

“Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en su momento. No me quisieron comunicar en la cara que no iba a ser tenido en cuenta. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta”, sostuvo el delantero en declaraciones a TyC Sports.

El “Oso” Pratto, uno de los héroes en la victoria ante Boca Juniors en Madrid, en la final de la Copa Libertadores 2018, indicó que del uno al diez su relación con Gallardo “quedó en un cinco” y que el DT lo ayudó “mucho” cuando integró el plantel.

“No tengo nada que decir de Gallardo, es un gran entrenador. Los dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande para que las cosas terminen bien. En la última etapa me tocó jugar poco y yo necesitaba minutos. No le servía ni a River ni a mi seguir en el club, endeudándolo más y yo sin jugar. Al club le estaba costando mucho pagarme y yo jugaba cada vez menos”, agregó Pratto, quien ayer rescindió su contrato con River.

El autor de dos goles ante Boca en las finales de 2018 dedicó unas palabras para los hinchas de River: “La realidad es que tengo palabras de agradecimiento. Por eso nos sentamos con los dirigentes; había que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de River les agradezco por el cariño, saben lo que siento y lo feliz que me han hecho. Me hubiese gustado despedirme de otra forma de la gente”.

Pratto afirmó que escuchará “a todos los clubes” que estén interesados por él, menos a Boca: “No hay chance. Salí de ese club y tengo buenos recuerdos, pero después prácticamente no tuve chances en primera por algunos personajes dirigenciales de los que no tengo un buen recuerdo”.

Por último, consideró como favorito el gol que convirtió en La Bombonera, sacando del medio, para el 1-1 parcial en la ida de la final de la Copa Libertadores 2018, que concluyó 2-2.

“Por lo psicológico y porque era de visitante. Magallán dio el paso adelante y me dio espacio para la diagonal. (Germán) Lux antes del partido me dijo que iba a hacer un gol, por eso fui a dedicárselo”, recordó Pratto.

