Todo comenzó como un chimento o un juego. Y, con los días, la cosa se fue poniendo algo más seria: se habla de la relación entre Mario Guerci y Jimena Barón, los dos integrantes del plantel de La Academia de Marcelo Tinelli. Uno desde el concurso y la otra desde el lugar de jurado, claro.

Pero, ¿qué es lo que pasa entre ellos? Por ahora no mucho. O sí: y lo tienen bien escondido entre tanto coqueteo. “Yo me subo a todos los trenes, pero llego tarde”, afirmó el modelo en el programa La Previa de La Academia, que se puede ver todos los días en Ciudad Magazine.

Jimena, por ahora, elige el silencio aunque circuló la versión de que está soltera, pero muy cerca de un hombre que fuma habanos. ¡Obvio! No es Mario Guerci, ese caballero. “¿En qué momento le vas a mandar un mensaje a Jimena, pero con una propuesta? ¿Invitándola a comer, a tomar algo, a tu campo, a andar en rollers?”, le consultó Lizardo Ponce.

Y Mario no “arrugó” para nada: “Yo le dije que vayamos a la plaza con Momo y Mirko, nuestros hijios, pero no me da bola, no me pasa ni el número. Todo queda en Instagram. Entonces, si no me puede pasar el WhatsApp… Fue hace mucho, ya no me importa”.

“Pero, ¿qué te dijo Jimena? ‘No te paso mi teléfono'”, insistió Lourdes Sánchez. “Creo que fingió demencia, nada más”, sentenció Guerci, con el corazón lleno de agujeritos. Uno de los productores de La Academia se ofreció de celestino con Jimena Barón y a pasarle el teléfono, pero Mario se negó: “Se consigue, pero lo quiero de primera mano. Si te lo pasan es distinto”.

Para cerrar el tema, Guerci recordó cómo fueron los mensajes que le mandó en 2018 vía Instagram, además de relatar cuanto hace que no baila reggeaton en su casa.“Yo le pongo caritas a los platos que sube, que ella se prepara. Le pongo ‘¡qué rico!’ ‘¡qué buenas cosas!'”, afirmó. Y, sobre su frecuencia, el muchacho cerró: “Fue hace una semana, en mi casa”.

Fuente Paparazzi