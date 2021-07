Griselda Guerra, femicidio en Mendoza. Foto: NA.

La Policía detuvo al hombre que era buscado como sospechoso del crimen de Griselda Guerra, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado en inmediaciones del Cerro de la Gloria, en la ciudad de Mendoza.

El sospechoso, llamado Luis Benavides, de 40 años, fue ubicado anoche en un neuropsiquiátrico, adonde había quedado internado tras protagonizar un intento de suicidio a bordo de un colectivo, en el que antes había tenido un comportamiento delirante, informó el diario Uno.

Antes de ser hallado en el Hospital Carlos Pereyra, la Policía había allanado la casa del sospechoso pero no pudo ser hallado. Ahora, la investigación se centraba en encontrar evidencias físicas en torno a la eventual responsabilidad de Benavides en el femicidio y en las pericias psiquiátricas que se le iba a tomar.

El cadáver de Griselda Guerra fue hallado este domingo con marcas de haber recibido golpes en la cabeza, además de rastros de haber sido devorado en parte por animales silvestres. El viernes en la noche la mujer salió de su casa del barrio René Favaloro para realizar una compra en una despensa y desde entonces no regresó a su casa.

El domingo por la tarde, un hombre que paseaba perros se topó con el cuerpo de la mujer en un predio perteneciente al colegio El Bosque, situado tras el cerro de La Gloria. En un primer momento, al arribar la Policía al lugar, se pensó que el cuerpo carcomido por animales podía pertenecer a Abigail Carniel, una joven de 18 años que desapareció en Las Heras el 15 de abril último.

Sin embargo, esa posibilidad fue descartada rápidamente porque las primeras pericias arrojaron que la muerte se había producido poco tiempo atrás. Enseguida se identificó a la fallecida como Griselda Guerra, quien presentaba rastros de haber recibido golpes en el rostro y parte del cráneo, los que le habrían provocado el deceso.

Tras la identificación y la recolección de testimonios entre familiares y allegados de la mujer fallecida. Los allegados a la víctima contaron a los investigadores que la mujer había sufrido violencia de género por parte del sospechoso y que en una oportunidad se había mudado a la vecina provincia de San Juan por ese motivo. La principal hipótesis es que la ex pareja de Guerra la sorprendió y atacó cuando salió de la casa para realizar la compra. En el caso, la instrucción está a cargo de la fiscal Claudia Ríos.

