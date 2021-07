Al fondo, el Lanín. Esplendoroso. Imponente. Majuestuoso. Impactante. En sus picos y en sus laderas la nieve ya dejo testimonio de su presencia. En realidad, lo hizo hace rato. El invierno está a punto de cumplir un mes entre nosotros y ya desde fines del otoño, allá por mayo y junio, que el maná blanco empezó a caer del cielo y a tapizar de blanco todo lo que toca.

Como el resto de los 45.302 habitantes que tiene San Martín de los Andes, con esa vista inigualable y única se levanta todos los días Silvia D´Auro, la ex mujer de Jorge Rial, que decidió establecerse en ese paraíso neuquino para escaparle al ajetreo mediático que la sacudía en Buenos Aires desde que rompió su relación con el ex conductor de Intrusos, ex conductor de Tv Nostra y actual conductor de “Argenzuela” por Radio 10. Porque ya sea en la tele o en la radio, Rial conducción.

Las montañas, los pinos, el lago lacar, el frío, las chimeneas humeantes, el chocolate más rico del país, las pistas de Chapelco ahí nomás… Todo parece ideal. Parece, bien dicho: a D´Auro le falta un compañero con quien compartir esos momentos mágicos y esas sensaciones difíciles de empardar.

La mujer, que de joven se crió entre Barracas y San Telmo, también al sur pero de la ciudad de Buenos Aires, ya no está con el hombre que fue sindicado como su última pareja, un conocido dirigente de la zona llamado Sergio Herrero, al que todos conocen y llaman “Chupete“.

SERGIO HERRERO, CHUPETE, EN UNA FOTO DEL DIARIO EL CORDILLERANO. CON ELLOS ADMITIO QUE CONOCE A D´AURO, PERO QUE LA HISTORIA FORMA PARTE DE SU PASADO.

Sobre gustos no hay nada escrito, pero algunos dicen que la llegada a San Martín de los Andes desde Villa La Angostura por la ruta de los 7 lagos tiene una de las mejores vistas no solo de la Argentina, sino de todo el planeta. Efectivamente es extraordinaria.

Pero cuando la recorre, si es que retorna de la villa o desde Bariloche, adonde suele viajar para cumplir distintas actividades, para ver a algunos familiares o para encontrarse con su muchacho, lo mira sola. O con alguna amiga. Le falta ese hombro cálido donde apoyarse.

El diario El cordillerano, el más importante de la patagonia andina, se puso en contacto con Herrero después de que apareciera la noticia en los medios porteños, sobre todo en Paparazzi.

El dirigente barrial sonrió, contó cómo fue que se codeó con el mundo de la fama siendo que vivía en el sur del país, cómo convivía con los super famosos en las temporadas de Punta del Este y entre risas y gestos sugestivos aceptó que conocía a la ex de Rial.

Sin embargo, también contó que ya no tienen vínculo. O que la historia que supo ser forma parte de su pasado. La semana pasada, More Rial acusó a D´Auro de haberlas abandonado tanto a ella como a su hermana Rocío.

Incluso anunció que entablará una demanda en contra de su madre adoptiva. Ahora se conoció otra pálida para ella, que a la mañana mira el Lanín y siente, a veces, que su vida es un volcán en erupción.

