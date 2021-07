Sabrina Rojas logró sorprender a todos al lanzarse como panelista. La actriz debutó hace unos días en A la tarde, el reciente programa que se emite por la pantalla de América TV bajo la conducción de Karina Mazzocco. Pero, a días de su inicio, la ex mujer de Luciano Castro comenzó a ausentarse, algo que llamó la atención de todos.

Frente a ello comenzó a circular un rumor que afirmaba que había renunciado y así lo confirmó ella por estas horas. Tras pensarlo y analizarlo con su familia (¿volvió con Castro?), Sabrina decidió comunicarle a la producción del magazine que no seguirá luego de cuatro envíos y a una semana de haber arrancado.

Este fin de semana, la actriz tuvo una charla con el productor encargado del programa, José Nuez, con quien iba a intentar a llegar a un arreglo, pero no se pudo. El motivo lo explico Sabrina: “Estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio. Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver en horas pico.“

“Estoy complicada por el horario de salida de los chicos del colegio. Yo vivo en Pilar, muy lejos, y tardo mucho tanto en ir como en volver en horas pico“

La ex de Luciano Castro agregó: “No tengo nada más que agregar porque es eso, ya me despedí de mis compañeras, hermosas, y de todos con la mejor de las ondas, incluida la producción. Yo soy muy de guardarme, no ando paseando por los programas, soy un poco vaga para eso. Pero quedó re buena onda”.

Mientras tanto, Sabrina contó: “La idea es después ponerle toda la energía a Desnudos -su obra de teatro-, que si Dios quiere arranca el 16 de septiembre”. La obra la comparte con su ex pareja Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Brenda Gandini y Mercedes Scápola.

Respecto al Programa conducido por Mazzocco, hasta ahora lo que se sabe es que la silla de Sabrina será ocupada por el relacionista público Gabriel Olivieri para completar el panel. En el programa ya son parte Ezequiel Campa, Florencia de la V, Diana Deglauy, Débora D’Amato y Cecilia “Caramelito” Carrizo.

Fuente Paparazzi