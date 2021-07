La expresión “traer refuerzos” nunca fue tan literal como la que está por experimentar Atlético en estas horas. Pese a la expresión, generalmente los refuerzos vienen “solos”. Es decir: se arregla de palabra, si no vive en la provincia manejan en auto hasta aquí y si no es este el caso, se le compra un pasaje de avión y cuando llega, se firma el contrato. La pandemia llegó para cambiar todo lo que ya conocíamos y la manera de concretar refuerzos para un equipo de fútbol no es la excepción. Las restricciones en las fronteras de nuestro país complican la llegada a 25 de Mayo y Chile de Cristian Menéndez y Felipe Campos, dos jugadores que actualmente están en Chile, con los que el club ya tiene todo arreglado, pero que aún no pueden venir a Tucumán por esas complicaciones. ¿Qué hará Atlético entonces? Ir a Chile a traer sus refuerzos. Sin comillas esta vez. Literalmente los traerá.

Con el torneo ya empezado (el equipo jugará por la segunda fecha este viernes), ni la dirigencia ni Omar De Felippe quieren perder más tiempo. Por eso, decidieron hacer una inversión: contratar un vuelo charter para que vaya a buscar a Menéndez y Campos a Chile. Ya que los vuelos de línea sufren esas restricciones, Atlético intentará sortear esos obstáculos con un avión privado.

AÚN NO FIRMÓ. Campos no fue oficializado como refuerzo pero sería el cuarto.

“El charter ya está, lo que necesitamos es que Migraciones de nuestro país deje entrar a Campos”, avisa Hugo Bermúdez, gerente general del club y usualmente el encargado de la logística de los viajes del equipo. Este, sin dudas, es el primero de estas características que gestiona. El inconveniente es Campos, marcador lateral, ya que es chileno y tiene más restricciones que Menéndez, por ejemplo, que no está haciendo otra cosa mas que volver a su país por sus propios medios.

El avión recogería a ambos jugadores y sus respectivas familias en Santiago de Chile. Nadie del club los acompañaría, eso sí. “Es un avión muy chico, solo hay lugar para ellos y sus allegados”, explica Bermúdez.

Una vez todos abordo, y sin perder mucho tiempo, el charter volará a San Miguel de Tucumán, en principio. Otra opción e que lleguen a Buenos Aires. Claro, después los jugadores (y sus respectivos familias) deberían hacer la cuarentena exigida para todos los que vienen del exterior, pero al menos la luz al final del túnel estaría más cerca.

De Felippe es uno de los más interesados porque si bien con Campos todavía no se ha firmado nada (a diferencia del “Polaco”, cuyo vínculo ya está rubricado hace semanas), todo está encaminado y lo único que restaba solucionar era el tema de su llegada “física” a nuestra provincia.

La fecha de partida y llegada exactas aún no se saben, pero todo está listo para ejecutarse en el momento. Lo único que esperan es el OK de Migraciones. Y cuando eso suceda, ahí sí: Atlético irá a traer sus refuerzos.

Llega Orihuela

Ayer por la tarde se confirmó otro refuerzo para el “Decano”: Matías Orihuela, volante proveniente de Newell’s, quien firmó su contrato hasta diciembre de 2022. Su arribo no presentará ningún tipo de demoras, ya que el jugador es cordobés y se encuentra en Rosario.