Hace tiempo que Daisy May Queen abandonó la Argentina para cumplir el sueño de instalarse en la India, donde vive rodeada de la naturaleza. Eligió el pueblo Rishikesh como su nuevo hogar pero la tranquilidad del sitio se perdió ante la gran cantidad de contagios de coronavirus. A pesar de eso, la exlocutora de la antigua FM Hit no piensa vacunarse contra la enfermedad y explicó el motivo.

“Yo me siento bien y no me enfermé en todo este tiempo. No voy a dármela porque no es vegana. Tengo mis serias dudas con el tema de la vacuna porque no evita que te enfermes y también si te infectás lo podés hacer gravemente y morir”, opinó en diálogo con Mitre Live.

Por ahora prefiere esperar un poco porque no siente confianza, y pidió que se respete la decisión de todos aquellos que piensan igual que ella: “Tenemos derecho a elegir sobre nuestros cuerpos. Los medios y gobiernos de todo el mundo están presionando mucho para que la gente se vacune”.

Daisy May Queen fue la voz de FM Hit y Los 40 Principales en los ’90.

Por último, Marcela María Delorenzi -como es su nombre verdadero- señaló que prefiere no ver la cantidad de contagios y muertos que hay en la India por COVID-19. Sin embargo, remarcó que en los últimos días el país levantó varias restricciones. “Ahora hay más normalidad y los negocios están abiertos todo el día. En los últimos meses estuvimos sin poder salir, todo muy estricto y reducido, pero hoy está más normal la cosa”.

En abril del año pasado, en medio del caos por la llegada de la pandemia, Daisy se comunicó con Intrusos (América) para dar detalles de cómo pasaba la cuarentena. “Acá solo podemos salir a hacer las compras de 7 de la mañana a 13. Si la Policía te encuentra en la calle en un horario en el que está prohibido salir te pega con palos”, explicó.

Daisy May Queen está viviendo en India. (Foto: Instagram/daysimayqueen).

También comentó que a diferencia de la Argentina, las personas allá cumplían con el aislamiento muy cerca de la naturaleza: “No me extraña que las personas se refugien en los árboles. Hacen el confinamiento ahí. El problema que más se está viendo es que para cruzar de una frontera a otra que hay mucha gente caminando. Porque acá cuando uno se va a otra ciudad por trabajo lo hace solo, la familia se queda en los pueblos. Entonces, ahora que no hay trabajo no tienen forma de volver”.

