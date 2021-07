El cierre del conocido restaurante Bruni en el barrio porteño de Belgrano , propiedad del músico Fabián Von Quintiero, como consecuencia de la crisis económica y la pandemia repercutió en el sector PyME del país por la original forma en que el rockero describió -en las redes sociales- como llegó a ese final por una insostenible presión fiscal y de gastos sindicales y de servicios, entre otros, una situación de “crac” que bautizó como “pymedemia”.

Esta situación, que también fue un disparador en la comunidad tucumana, fue analizado por la titular de la Cámara de Comercio de Tucumán, Gabriela Coronel, quien le puso también un título a su opinión: “Habemus PyME”.

“Muchos no comprenden el concepto de una pequeña y mediana empresa. En la actualidad, solo se traduce en presión fiscal, alquiler, alícuotas provinciales, municipales, seguro, cuota sindical, impuestos bancarios, seguridad social, alquileres, servicios públicos, y otros. Un local comercial paga en impuestos y cargas sociales cerca del 170% de la utilidad neta final. Es muy difícil planificar y crecer en un país donde las autoridades en lugar de ajustar el lápiz para favorecer a las PyME para seguir en el camino del crecimiento y el desarrollo, se especializan en aumentar el gasto público y los impuestos”.

Consultada si el título elegido es porque muchos están descubriendo hoy lo que pasa hace tiempo con las PyME, a partir de la publicación del artista-gastronómico porteño, precisó: “hay notas que impactan más que otras (ver Muchos se reflejan…)”.

“Cuando le das un giro, como el que hizo el cantante, llegas a más personas. O al que cerró y se reinventó y ya no contrata más personal. Y trata de buscar otra forma de venta. Realmente es muy difícil sostener un negocio, pero lo haces porque quieres que te vaya bien y tener ganancias”.

Las cifras

Esta realidad del sector que más empleos genera en el país y aporta a la economía, viene sosteniéndose en medio de una crisis anterior a la pandemia, la que se agravó desde marzo del año pasado cuando se declaró la crisis sanitaria. Hoy, a 17 meses del inicio de las cuarentenas y sus limitaciones y etapas de flexibilización de la circulación, Coronel sostiene que hay 3.200 pequeñas y medianas empresas que “siguen en el camino”, y que de acuerdo con un censo a marzo de este año, cerraron 648 negocios en Tucumán.

“Para volver a la normalidad, se tiene que activar el consumo y conseguir que se mantenga un periodo de un año de alivio fiscal como mínimo. Y controlar la inflación”, aseguró.

“Hablo desde mi lugar de empresaria; no soy especialista. Pero es lo que a diario vivo y escucho de mis colegas que están atravesando las mismas dificultades”, apuntó Coronel.

La empresario advirtió que aún no se recupera “la normalidad” en los negocios. “Esto refleja en el mostrador, donde actualmente hay un 30% menos de ventas. Es decir que una PyME muy bien administrada, podría sostenerse en este segundo año de pandemia, pero no para ganar. Esto ya es muy importante, por las consecuencias que trajo esta crisis económica y de inestabilidad constantes”, aseguró.

“La situación que describe el rockero en su instagram es la que vienen padeciendo muchos negocios y no se visibilizan cuando obligados tienen cerrar en silencio porque terminan abrumados por las deudas”, apuntó.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio reclamó a los gobiernos nacional y provincial que “algún día acompañen a las PyME con políticas económicas que ayuden a que no cierren”. “Si seguimos así, el emprendedor agotado por este incendio económico que no termina de apagar, buscará una forma más sana de rehacer su vida, porque invertir y fundar un negocio de modo tradicional en Tucumán, no es para todos”.

El último estudio

Del relevamiento que la Cámara realizó en mayo pasado, se desprende que en el “panorama del comercio capitalino” funcionan en el microcentro más de 211 negocios y fuera del perímetro más de 103, y que se contabilizan 2.179 colaboradores o empleados.

En la encuesta se consulta cuál es el balance interanual de la facturación de enero hasta abril de este año, y en las respuestas se computa una caída promedio del 32%, con picos de -40%.

Se refleja también que el 35% de los empresarios que tenían más de un comercio tuvieron que cerrar la sucursal y el 15,3% que tuvo que mudarse a otro lugar por la suba de los alquileres, mientras que el 50% de los encuestados afirma que no se trasladaría a otro distrito de la provincia. Sobre el límite de horarios de atención, el 72% dijo que no es acertada la decisión del COE.

32%

promedio es la caída de ventas del comercio, en la medición interanual de enero a abril de 2021.

3.200

pequeñas y medianas empresas continúan en camino, registra la Cámara de Comercio.

211

comercios se contabilizaron en el microcentro, según el último relevamiento.