En la semana y moneditas que lleva al aire, el programa “A la tarde” tuvo peleas (el fuerte cruce de Karina Mazzocco con Yanina Latorre), polémicas -el móvil de Toti Pasman respondiéndole a Florencia Peña-, entrevistados molestos (Roberto Peña se quejó varias veces de las preguntas que le hacían), emoción cuando lo visitó Reina Reech y la inesperada deserción de Sabrina Rojas. Lo que no tuvo nunca, a pesar de todo lo que generó, fueron buenas mediciones de rating. Y mucho antes de lo esperado, los bajos números habrían provocado algunos conflictos.

“A la tarde” nació por una extraña carambola periodistica-profesional. Los mismos dueños de América, el poderoso grupo empresario Vila-Manzano, compraron Edenor, la mayor distribuidora de energía eléctrica del país. Para ocupar el estratégico cargo de “gerente de relaciones institucionales” sedujeron a un hombre que ya trabajaba con ellos: Fabián Doman. Primero dijo que no, pero finalmente aceptó y dejó vacante la conducción de Intratables.

Curiosamente, los que terminaron “pagando el pato” fueron los integrantes de Fantino a la tarde. ¿Por qué? Fantino pasó a ser el nuevo líder del programa político, y la movida terminó su ciclo vespertino. América decidió barajar y dar de nuevo, y en vez de contratar a alguien para ocupar el lugar del santafesino optó por cambiar todo. Así, medio a las apuradas, se armó A la tarde.

Algunas contrataciones resultaron costosas, el rating no respondió y en las oficinas del canal empezaron a preguntarse si van a recuperar esa inversión cuantiosa.

En algunos aspectos, el canal no escatimó esfuerzos económicos. Por ejemplo, en el armado del panel que rodeó a la “conductora designada”, Karina Mazzocco, quien había reemplazado a Fantino durante sus vacaciones. Las contrataciones de algunas figuras como Florencia de la Ve, Caramelito Carrizo y la propia Sabrina Rojas no fueron, precisamente, sencillas de afrontar. El equipo lo completan la ex Intrusos Débora D´Amato, la periodista Diana Deglauy y el comediante Ezequiel Campa.

Semejante inversión no se vio reflejada, por ahora, en los números de Ibope. El programa no logra establecerse en un promedio de 2 puntos -hace entre 1,7 y 1.8 en general- y en algunas oficinas de la emisora ya empiezan a preocuparse. “Nos está saliendo muy cara esta aventura. Si los números siguen así no vamos a poder recuperar semejante gasto que hicimos”, cuentan se rumoreó en el canal.

Un poco por eso, algunos piensan que la salida de Sabrina Rojas no sería la única del programa. El éxodo podría continuar, dicen, si es que se da una reducción de costos, de gastos y de presupuestos que se empezó a plantear en las últimas horas. Esperemos que no, que el rating mejore, la recaudación impositiva crezca y -más que nada- que todos conserven su trabajo.

