El anuncio sobre el retorno de las clases en forma normal desde la próxima semana causó sorpresa en todos los ámbitos.

Desde el Ministerio de Educación se hizo hincapié que el retorno a las aulas será con todos los alumnos, todos los días y en todos los niveles educativos.

Por su parte, la reacción de autoridades educativas, padres y gremios docentes no se hizo esperar y remarcaron la preocupación acerca de cómo se hará cumplir el protocolo sanitario, ante las limitaciones que deberá enfrentar cada escuela.

Si bien, este miércoles se dará a conocer los ejes principales del “Plan Regresar”, protocolo que el Ministerio de Educación presentó ante el Comité Operativo de Emergencia (COE) para solicitar el regreso pleno de las clases, la incertidumbre se centra en cómo se cumplirá el distanciamiento en las aulas, entre los diferentes cursos y qué pasará con la gran cantidad de docentes y personal auxiliar dispensado.

En primer lugar, habrá cambios en el sistema de burbujas, ahora cada curso sería considerado un gran círculo que no podrá tener contacto con el resto de los grados.

Directoras de diferentes establecimientos plantearon sus dudas e informaron que si el personal licenciado no regresa a sus puestos de trabajo, será muy complicado que se pueda dictar clases presenciales todos los días y en todas las aulas.

Desde el grupo “Padres Organizados de Tucumán” ya habían enviado al COE un petitorio para sugerir algunas modificaciones en el protocolo vigente. Allí plantearon acortar la distancia social a un metro entre cada alumno, cambios en la ventilación cruzada de las aulas y que el sistema de burbuja contenga a todos los estudiantes de cada grado.

Carina Mondino, representante de “Padres Organizados de Tucumán” dijo, “Sabemos que las escuelas tienen muchos alumnos y los colegios poco espacio. Creo que si no se modifica el protocolo no van a poder volver todos al mismo tiempo. Es decir, algunos van a poder ir todos los dias, pero otros no. Esperamos que COE tenga en cuenta nuestra propuesta”, concluyó.

Por su parte, los gremios docentes esgrimieron distintas objeciones acerca del retorno a clases de forma normal. Desde ATEP sugieren que no todas las escuelas podrán cumplir con el distanciamiento apropiado y que además es necesario que se cubran todos los cargos de personal docentes y auxiliar de los establecimientos.

La Agrupación Isauro Arancibia consideró que el retorno pleno a clases presenciales conlleva un gran riesgo sanitario y remarcó que muchos edificios no se encuentran en condiciones para el dictado de clases.

Los docentes Autoconvocados tendrán un plenario el sábado y allí debatirán su postura.

En tanto, que desde SADOP, plantearon la necesidad de realizar testeos entre docentes y alumnos, porque aún es alto el nivel de contagios diarios de coronavirus en la provincia. También advirtieron que hay preocupación por la amenaza de la llegada de la cepa Delta, que si bien aún no hay casos en Tucumán, ya causa estragos en otras latitudes.

