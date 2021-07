El legislador manzurista, Gerónimo Vargas Aignasse, dijo hoy que el Gobierno no había despedido a los empleados de la comuna en medio de la pelea con el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Aclaró habían sido “notificados para que volvieran a cumplir funciones”, ya que “estaban en comisiones de servicio y efectuaban tareas para legisladores”.

El parlamentario negó que la decisión de la Casa de Gobierno haya sido una respuesta al jaldismo, luego de que se dieran de baja alrededor de 1.000 contratos de trabajo de los legisladores manzuristas en la Cámara.

Vargas Aignasse señaló que el personal de las comunas del interior tucumano “cumplía tareas políticas y sociales, y estaba en despachos de concejales, legisladores y muchos intendentes”. “El peronismo gana hace tantos años porque todos tienen un rol y están cumpliendo con una misión”, argumentó.

Seguidamente, defendió la utilización o reubicación de los estatales para desempeñar trabajos políticos, como también la inclusión de las agrupaciones políticas y sociales para cumplir funciones del Estado. En esa línea, puso el ejemplo de la campaña de vacunación contra el coronavirus: “si en Tucumán se ha vacunado a un porcentaje muy alto (de la población), incluyendo a los chicos de 18 años, es porque la piedra angular del plan de vacunación ha sido la dirigencia política”.

“Nadie habla de eso. La dirigencia política fue a buscar a la gente a los parajes porque no tenía internet o no podía sacar el turno”, enfatizó. El parlamentario puntualizó que el papel del Estado, siguiendo el mismo caso, es “vacunar, habilitar la tecnología para establecer una página (de inscripción) y poner a disposición las dosis y los 24 nodos”. Y continuó: “el Estado no puede ir casa por casa de una población de 1,8 millón de personas”. “Desde el marco de las organizaciones políticas y sociales, lo estamos haciendo”, expresó.

Vargas Aignasse cuestionó al presidente de la Legislatura, al asegurar que “estaba incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos” por no solucionar el conflicto de los contratos laborales del bloque manzurista. No descartó realizar acciones legales y administrativas.