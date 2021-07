Manuel Orlando “Petaca” Sena (39 años) recuperó la libertad el 28 de junio después de haber sido penado a seis meses de prisión. El 4 de julio, seis días después de recuperar la libertad, fue detenido por una contravención policial. El 14 de julio habría cometido el femicidio de Ana María Romero (42) en un basural de esa ciudad del sur de la provincia. El hombre, que vivía en una choza en medio del monte, podría recibir la quinta condena en su existencia, pero esta vez sería de 35 años.

En la audiencia que se realizó ayer, el fiscal Héctor Fabián Assad contó todos los detalles de un caso donde la vulnerabilidad de una mujer que trabajaba en la calle, se abraza peligrosamente al consumo de drogas, a la pobreza y a la indiferencia. Un caso en el que recién ahora se encuentran algunas respuestas.

1- ¿Cómo se desencadenó el caso?

– El viernes, dos mujeres que caminaban por el costado de un basural, encontraron el cuerpo de una mujer. Dieron aviso a la Policía e inmediatamente decenas de uniformados llegaron al lugar donde estaba el cadáver. Confirmaron la información, pero no pudieron identificarla.

2- ¿Lograron establecer cómo mataron a la mujer?

– En la audiencia de ayer, el fiscal Assad dijo que el acusado primero la golpeó en la cabeza con un elemento contundente y que después la ahorcó mecánicamente. Antes, habría intentado hacerlo cubriéndole la cabeza con dos bolsas de plástico. Esos elementos fueron encontrados en la escena del crimen.

3- ¿Cómo hicieron para identificar a la víctima?

– Esa fue la tarea más laboriosa del hecho. El fiscal Jorge Echayde, que fue el primero en intervenir en el caso, ordenó al personal de la Brigada Sur que trataran de identificar a la víctima para tratar de esclarecer el hecho. Los pesquisas, que trabajaron bajo las órdenes de los comisarios Juan Dadín, Ariel López y Jorge Dib, encontraron que la mujer tenía debajo de su corpiño elementos de relleno, lo que los hizo sospechar que la víctima podría haberse dedicado a vender su cuerpo.

4- ¿Por qué fue tan importante ese dato?

– Con ese indicio, los investigadores se dirigieron a los lugares de Concepción donde normalmente se puede encontrar a mujeres ejerciendo la prostitución. Al no tener éxitos en su misión, se dirigieron a Aguilares, a un lugar cercano a una estación de servicios. Allí se entrevistaron con otra trabajadora sexual que identificó a la víctima como Karina, nombre que utilizaba para realizar su actividad. También señaló que vivía en el barrio Tagusa, de esa ciudad, y los acompañó hasta ese lugar.

5- ¿Qué dijeron los familiares de Romero?

– Los hijos que residen en Aguilares señalaron que la última vez que la habían visto era el domingo y que no sospecharon de su ausencia porque normalmente se ausentaba varios días. Dijeron además que era habitual que fueran de visita a la casa de otros parientes que residen en Concepción. Los policías volvieron hasta esa ciudad y se entrevistaron con sus allegados. Les comentaron que no la veían desde hacía 10 días. Ellos fueron quienes la identificaron.

6- ¿Por qué comenzaron a sospechar de “Petaca”?

– Los investigadores comenzaron a sumar testimonios que ubicaban al sospechoso en el lugar donde se produjo el crimen. El conductor de un móvil policial declaró que lo vio caminando el miércoles al mediodía por la zona y que cuando pasaron con el patrullero, “Petaca” se tapó la cara con el gorro para que no lo reconocieran. Dos empleados municipales de Concepción también dijeron que vieron al imputado dando vueltas por ese lugar. Esos fueron datos clave, pero no eran suficientes para vincularlo con el femicidio.

7- ¿Es cierto que hubo un testimonio clave?

– Sí. I.R.O, una vecina de la zona, dijo que vio caminando a “Petaca” y a la mujer el miércoles al mediodía por el basural y que en un momento dado, ella habría escuchado que Romero gritó: “¡Hijo de puta! ¡Ya vas a ver! ¡Mirá lo que has hecho!”. La testigo clave relató que ella volvió a su casa sin prestarle demasiada atención al incidente porque daba la impresión de que ambos podrían haber estado consumiendo drogas.

Declaró que minutos después, cuando se dirigía hacia su trabajo en moto, fue detenida por Sena, que tenía un trapo o una remera blanca con manchas de sangre. Desesperado, según los dichos de la testigo, pidió que le prestara el rodado, pero ella se negó y se marchó del lugar. Con ese testimonio, Assad pidió que lo aprehendieran.

8- ¿Cómo se produjo la detención de Sena?

– El acusado, según confirmaron fuentes judiciales, vivía en una choza hecha con plásticos negros y palos en medio de un monte, a unos 800 metros del basural donde fue encontrado el cuerpo. Pero los policías al mando del comisario López lo encontraron deambulando por Concepción pasadas las 23 del lunes. Fuentes judiciales confirmaron que estaba bajo los efectos de la droga cuando fue arrestado.

9- ¿Existía una relación sentimental entre ambos?

– Ese es una de los puntos que deben aclararse. El fiscal sostiene que sí, pero el acusado negó cualquier tipo de vínculo. Los pesquisas no descartan que hayan estado juntos para poder consumir sustancias.

10- ¿El acusado tiene condenas?

– Sí. En total fueron cuatro, pero a todas las cumplió. Ellas son:

– El 4 de febrero de 2002 fue condenado a cinco años de prisión por haber robado una motocicleta. Cumplió la pena.

– El 11 de junio de 2010 recibió la pena de un año por lesiones en contra de su ex pareja.

– El 6 de octubre de 2018 volvió a ser condenado por tentativa de robo a un año de prisión. La Justicia acumuló las dos sentencias y le dio una pena de un año y 10 meses.

– El 27 de diciembre de 2020 fue detenido por hurto en contra de Omar Seiffe. Pero este caso tuvo una repercusión porque el hijo de la víctima, José Luis, se infartó al perseguir a “Petaca”. Por el delito contra la propiedad, a través de un juicio abreviado, fue condenado a seis meses de prisión. Recuperó la libertad al cumplir el total de la condena el 28 de junio, 16 días antes de que lo acusaran de cometer el femicidio.

11- ¿De qué lo acusó el fiscal Assad?

– Le imputó el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género. Si llegara a ser encontrado culpable, “Petaca” sería condenado a prisión perpetua. Luego el auxiliar fiscal Fernando Sale solicitó que se le dicte la prisión preventiva por seis meses, ya que podría entorpecer la investigación. “En las actuaciones policiales hay varias personas que se negaron a hablar por temor a sufrir represalias”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

12- ¿Declaró el imputado?

– “Soy totalmente inocente. He tenido problemas con la Justicia, pero nunca le quité la vida a nadie”, explicó Sana durante la audiencia realizada ayer. El imputado dijo que entre el lunes y el miércoles estuvo en Río Seco en la casa de un amigo que está imputado por un homicidio ocurrido, como él dijo, “hace poco”. “No la conozco a esa mujer. Nunca en mi vida la había visto. No sé por qué dicen que era mi pareja. La única mujer que tengo es la madre de mis hijos”, explicó. Sin embargo, al momento de dar a conocer sus condiciones, el acusado indicó que estaba separado y también se comprobó que vivía solo.

13- ¿Cuál fue el planteo de la defensa?

– El defensor oficial, Diego Molina Franco, negó que “Petaca” mantuviera una relación con la víctima -para tratar de lograr que le quitaran un agravante a la acusación- y dijo que la investigación era muy incipiente para determinar su culpabilidad. También consideró que era excesivo el pedido de prisión preventiva porque no había elementos suficientes para considerarlo autor del hecho, que consideró grave.

14- ¿Qué medidas quedan por tomar?

– Fundamentalmente, realizar las pericias genéticas de las muestras que se extrajeron del cuerpo de la víctima. Según explicó el fiscal Assad, se encontraron restos biológicos debajo de las uñas de la mujer y pelos que podrían haber sido arrancados del victimario. También queda por analizar las imágenes registradas por más de una docena de cámaras de seguridad.

15- ¿Qué dijeron los familiares de la víctima?

– Antes de que comenzara la audiencia protagonizaron una manifestación en la sede de Tribunales donde fueron atendidos por el fiscal Assad que les explicó el estado de la investigación. Luego se dirigieron hacia la sede municipal donde reclamaron por el estado de abandono en que se encuentra el lugar donde se cometió el crimen.

“Lo único que le quiero decir es que no mató a ningún animal, sino a una gran persona”, dijo el hijo de la mujer asesinada, Matías Salas. “¿Él puede escuchar lo que digo?”, preguntó, en relación a “Petaca”. La jueza Norma Cecilia Tasquer le respondió que sí y, sin problemas, Matías Salas le dijo al acusado: “esta mirada no te va a abandonar nunca. Lo mismo ocurrirá con el almita de mi madre que a partir de ahora no te abandonará nunca”. La magistrada le llamó la atención y le recomendó que no dijera cosas que luego se arrepentiría.

16- ¿Cuál fue el fallo?

– La jueza Tasquer declaró legal la aprehensión de Sena, no se opuso a ninguno de los delitos que le imputó el fiscal y también consideró que era necesario que el acusado siguiera detenido. Sin embargo, dijo que cuatro meses eran suficientes para que se cerrara la investigación.