La pregunta que todos nos hacemos a la hora de ver el programa de Mirtha Legrand , en la actualidad conducido por Juanita Viale: ¿Quién puede comer con tanta charla?

Y es esta la patada disparadora para lamentarnos tanto por la bella anfitriona como por todos los invitados que tiene a su alrededor quienes, seguramente, tampoco dan un bocado a sus hermosos platos gourmet.

Pero el estallido de Juana se dio un poco antes de empezar a comer el plato principal del almuerzo, mientras la actriz presentaba las diferentes publicidades del ciclo se le escuchó decir un comentario que quedó como un blooper.

“Hace dos años que me muero de hambre”, se le oyó decir a Juanita a los invitados, sin caer en la cuenta de que la cámara ya había vuelto a la mesa. De inmediato, la nieta de Chiquita se mató de risa e inmediatamente agarró los cubiertos antes de que fuera tarde y recibiera el reto de su abuelita.

Esto muestra un costado un tanto desconocido, pero a la vez obvio sobre una de las “razones” por las que no comen durante los encuentros de pura charla. Si bien Juana aun no a confesado haber recibido un reto de Legrand, es muy probable que la diva se molestara al quedar en descubierto un desperdicio de comida semejante y el hambre de sus invitados por tanta pregunta.



