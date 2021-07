En febrero Pata Villanueva sufrió un accidente doméstico en Punta del Este y permaneció internada en terapia intensiva en grave estado. Después de ser operada cuatro veces por una fractura de cráneo, fue trasladada en un avión sanitario a Buenos Aires. En junio recibió el alta aunque debe continuar con una rehabilitación en su casa. Ahora uno de sus hijos compartió una imagen y mostró cómo se encuentra.

Desde su cuenta de Instagram Robertino Tarantini publicó una foto junto a la exmodelo donde se la ve recostada y muy sonriente, con anteojos oscuros y una boina bordó. En la selfie también está Bernardita, una de sus hijas.

“El mejor regalo que podría pedir el día de mi cumpleaños. ¡Mamita jugando un partidazo! Lento pero a paso firme. Ya vamos a estar bailando muy pronto juntos. Gracias por existir y por esa fuerza que da cátedra. ¡Te amamos y feliz día del amigo”, escribió como descripción de la publicación.

Para junto a dos de sus tres hijos. (Foto: Instagram/@robertinot)

En una segunda foto que posteó, se ve en zoom la parte de la foto donde Robertino y Pata están aferrados de las manos.

Pata Villanueva junto a dos de sus hijos. (Foto: Captura Instagram/@robertitot)

Semanas atrás, cuando recibió el alta del Hospital Alemán y pudo volver a su casa, Villanueva fue entrevistada en Los ángeles de la mañana (eltrece) y contó secuelas que le dejó el accidente: “Quedé hecha mier… después de la caída. Tuve que aprender a comer, a hablar, a todo. Vi la muerte pero salí. Agradezco muchísimo que hayan estado ahí y pensado en mí”.

La exmodelo se encuentra recuperándose. (Foto: Instagram/@pata_villanueva)

El terrible accidente que sufrió Pata Villanueva

A mediados de febrero, la exmodelo se accidentó en su casa de Punta del Este y debió ser internada de urgencia en terapia intensiva en el Centro de Tratamientos Intensivos del Sanatorio Cantergril, el mismo donde estuvo Susana Giménez cuando se complicó su cuadro de coronavirus.

Por las restricciones para ingresar a ese país, sus tres hijos debieron realizar una serie de trámites, algo que lograron gracias a la ayuda de Guillermo Coppola. Una vez allí, Robertino, Bernardita y Agostina quisieron ingresar al centro de salud a verla, pero no se los permitieron y se vivió un confuso episodio. Finalmente se reencontraron con ella y la acompañaron en la recuperación.

Pata Villanueva fue trasladada desde Punta del Este hacia Buenos Aires en marzo. (Foto: Captura de video Telefe).

Pata fue operada cuatro veces, la última vez por el 4 de marzo, cuando le colocaron un pedazo de hueso que le habían sacado de la cabeza para drenar la sangre de los coágulos que le provocó la caída. A pesar de que su estado era muy delicado, los médicos se mostraron confiados en que iba a poder volver a Buenos Aires, algo que ocurrió hizo el 13 de ese mes.

Después de un traslado en un avión sanitario, fue llevada al Hospital Alemán donde comenzó una rehabilitación que le demandó cerca de tres meses. Si bien recibió el alta, debe continuar recuperándose en su casa junto a sus seres queridos.