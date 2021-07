“Desde el lunes hay clases normales en Tucumán”, titula el ministerio de Educación en su página web. El anuncio generó ayer todo tipo de reacciones, desde alegría, por imaginar que la realidad volvería a ser como antes de la pandemia, hasta sorpresa e incredulidad. No son pocos los docentes y directivos que se preguntan cómo hará el Comité Operativo de Emergencia para aprobar un protocolo sanitario que permita mantener el distanciamiento social en escuelas con poco espacio para la totalidad de los alumnos, presentes en forma simultánea.

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, no dejó margen de dudas: “clases normales son las que la gente conoce, todos los días con todos los chicos”. Lo dijo al terminar una reunión con el gobernador Juan Manzur, del que también participaron las ministras Rossana Chahla (Salud) y Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia). Desde el lunes, cuando llegue a su fin el receso invernal, habrá clases “normales” con protocolos sanitarios en todas las escuelas en todos los niveles educativos. Para ello se desarrolló el programa Regresar que forma parte del protocolo y que se daría a conocer hoy. Se estima que el proyecto busca replantear el sistema de burbujas tal como se lo concibe hasta ahora. Cada grado o curso sería tomado como una gran burbuja o unidad que no podría tener contacto con los otras.

Distintas miradas

Si bien muchos celebran que haya un avance en la presencialidad escolar, también son escépticos al imaginar un regreso pleno en todas las escuelas. “No sé si van a poder ir todos los chicos, todos los días. El COE dice que hay que seguir manteniendo la distancia (un metro y medio entre alumno y alumno). En general las escuelas de Tucumán tienen aulas chicas para la cantidad de alumnos”, señala la ex ministra de Educación Susana Montaldo.

Otro detalle no menor es la cantidad de docentes y personal auxiliar que se encuentra de licencia por enfermedad o dispensa laboral por pertenecer a grupos de riesgo. “Todavía hay que definir si estas personas pueden volver a trabajar en forma presencial una vez que hayan recibido las dos dosis ” se pregunta la secretaria de Políticas Educativas de la Municipalidad.

Desde Yerba Buena, la directora de Educación, Victoria Desjardins, advierte que “ahora en las escuelas y colegios hay muchos más alumnos por aula debido a la promoción acompañada que prevé que nadie quede de curso. Además se siguen recibiendo alumnos en las escuelas y colegios y así tenemos aulas superpobladas”. “En Yerba Buena tenemos instituciones que pueden tener clases al aire libre, pero eso tiene la limitación del clima y la estación del año”, añade.

Un breve sondeo telefónico realizado por LA GACETA entre directores de escuela demostró que hay gran preocupación por la cantidad de docentes y personal de limpieza en situación de dispensa laboral. “No sabemos si el Sesop les va a renovar los certificados. Pero si no se reincorporan es imposible que podamos dictar clases presenciales en todos los cursos”, afirma la directora consultada.

Advertencia de padres

Padres Organizados de Tucumán mantuvo levantada la bandera de la presencialidad escolar durante toda la pandemia. Sin embargo, tampoco sus integrantes imaginan cómo mantener el distanciamiento social, al menos con las actuales medidas dispuestas por el COE. Carina Mondino cuenta que antes de que empiecen las vacaciones dejaron un petitorio al ministro de Educación en el que sugieren modificaciones al protocolo actual para lograr el sostenimiento de escuelas abiertas con clases presenciales.

“En virtud de la evidencia científica y de acuerdo con la OMS y países como Reino Unido y de Europa que acortaron la distancia social dentro de las aulas sugerimos que en vez de un metro y medio dentro del aula, sea de un metro solamente. También que haya ventilación cruzada, pero no con ventanas abiertas de par en par sino apenas abiertas dos a cinco minutos y que se vuelvan a cerrar. Que las aulas estén calefaccionadas antes del ingreso de los chicos. Proponemos una sola burbuja y adjuntamos planos con propuestas donde entran 30 chicos en un aula, con distancia de un metro entre alumno y alumno”, explica.

“Sabemos que las escuelas tienen muchos alumnos y los colegios poco espacio. Creo que si no se modifica el protocolo no van a poder volver todos al mismo tiempo. Es decir, algunos van a poder ir todos los dias, pero otros no. Esperamos que COE tenga en cuenta nuestra propuesta”, concluye.

ATEP

“Se deben cubrir los cargos que faltan”

Para el regreso a clases presenciales de los alumnos en forma simultánea es necesario que se tomen todos los recaudos para garantizar la salud y la vida de todos los docentes y alumnos. Como primera medida es indispensable que se apliquen los protocolos que ya están aprobados”, remarca el secretario general de ATEP, David Toledo. El problema es que no todas las escuelas tienen las condiciones de espacio exigidas para el manteniendo del distanciamiento social. Esto no solo ocurre en la capital sino también en el interior de la provincia. Hay localidades muy pobladas. Además se deben cubrir los cargos que faltan, tanto de docentes como de personal auxiliar”, advierte Toledo.

Agrupaciones docentes

“Isauro Arancibia”: hay riesgo sanitario

“El ministro Lichtmajer es consecuente con su política de presencialidad a costa de cualquier riesgo sanitario. Habla de protocolo adecuado y sabemos que él no aportó todos los recursos de desinfección ni sanitización y mucho menos puso en condiciones los edificios escolares. Tampoco están todos los docentes vacunados”, afirma Hugo Brito, de la agrupación “Isauro Arancibia”.

Autoconvocados: Asamblea virtual

“Educación se empeña en mostrar una normalidad que no existe” dice Raquel Grassino de Docentes Autoconvocados. Debatirá el sábado.

Sadop

“Esperábamos mayor gradualidad”

“El anuncio del ministro de Educación sobre la vuelta a clases el lunes de manera normal genera una gran inquietud, principalmente porque el contexto no es normal, todavía hay un alto nivel de contagios y está la amenaza de una nueva cepa más contagiosa”, sostiene Bernardo Beltrán, titular de Sadop (docentes privados). “Es cierto que una gran parte de la comunidad educativa aspira a retomar la actividad con una mayor presencialidad pero es imprescindible el cumplimiento estricto del protocolo de acuerdo al espacio”, señala. Propone que se hagan testeos periódicos de docentes y alumnos en los colegios y se respete la situación de los docentes de los grupos de riesgo.