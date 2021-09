A pocas horas del cierre formal de campaña para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, los principales precandidatos exponen este miércoles en A Dos Voces los detalles más importantes de su plataforma electoral.

Julio Bárbaro: “Lo que no puede decir el kirchnerismo es que toda la culpa fue de Macri”

“El destino es común, lo tenemos que discutir entre todos. El sueño tiene que ser trascender, no tener un cargo. Mi idea es participar de un grupo en el que le devolvamos a nuestros hijos la esperanza. Lo que no puede decir el kirchnerismo es que toda la culpa fue de Macri ¿En qué se falla? No hay una política que nos devuelva un destino”.

Facundo Manes: “Tenemos una gran oportunidad de ganarle al kirchnerismo en noviembre”

La gente volvió a creer, y estas PASO van a reforzar la oposición. Queremos ganarle al kirchnerismo en noviembre, y para que no vuelva el kirchnerismo nosotros somos la única opción. Porque ya se les ganó pero regresaron.

Hay salida para Argentina, pero tenemos que cambiar las fórmulas de siempre y las prácticas de siempre. Yo no quiero tener la experiencia de los que llevaron a este país a la decadencia”.

Leandro Santoro: “Atrás de Vidal, Larreta, Santilli y Manes está Macri”

“Para nosotros el Estado debe proteger al ciudadano. En la Ciudad de Buenos Aires el domingo se decide si Larreta sigue teniendo la mayoría absoluta en la Legislatura para vender lo que quiera o si se le pone un límite”.

“Si Rodríguez Larreta quiere gobernar para reducir derechos laborales que lo diga, y si un sector de Juntos por el Cambio quiere privatizar Aerolíneas Argentinas que también lo diga. Atrás de Vidal, Larreta, Santilli y Manes está Macri, que le da identidad política, económica y de relaciones internacionales a estos candidatos”.

