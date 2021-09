El incalificable tiene 55 años y ya está detenido. “Me acosó durante once años, me embarazó cinco veces, me sometió a cuatro abortos y di a luz a un varón que hoy tiene 8 años”, contó la víctima, hoy de 22.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el marco de investigaciones distintas, pero ambos por violencia contra chicas jóvenes. Una adolescente que habría sido violada durante años por su padrastro, con quien tuvo un hijo y cuatro abortos que pusieron en riesgo su vida en Berisso. Otra chica terminó internada con fractura de cráneo por los golpes que presuntamente le dio su pareja, en Villa Elisa, partido de La Plata. El primero de los hechos ocurrió el 22 de julio pasado en 139 y 427, en Villa Elisa, desde donde una joven de 29 años fue trasladada al hospital de Gonnet, con gravísimas heridas en la cabeza. Fue su hermana quien denunció a la policía que Sofía “la había atacado a golpes con el palo de un secador su pareja, dejándola desmayada”. Ella la encontró al día siguiente y la llevó al hospital, donde quedó internada. Sufrió una fractura de cráneo, lesiones que fueron calificadas como graves y con riesgo de vida. La fiscalía interviniente (UFI 13) caratuló el caso como “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa” y pidió la detención del acusado de 35 años, que se ordenó en las últimas horas y los policías de la DDI la concretaron en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Peritos de Científica secuestraron dos sábanas con manchas hemáticas; un palo de secador y otros elementos importantes para la causa. Por otro lado, un hombre de 55 años fue detenido ayer a la tarde en una casa de Berisso, acusado de haber sometido a todo tipo de vejámenes a su hijastra durante una década. La víctima, que hoy tiene 22 años, lo denunció en 2017, después de que cumplió los 18 y se acercó a la Comisaría de Los Hornos para exponer el calvario que había sufrido durante tanto tiempo. Dijo que su padrastro “la acosó durante once años, la embarazó cinco veces, la sometió a cuatro abortos y finalmente dio a luz a un hijo varón que hoy tiene 8 años”. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía 11.

/Nuevo Diario