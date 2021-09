El individuo inculpado padecería de una patología mental, la cual a criterio de la magistrada no fue acreditada aún con la certificación médica correspondiente.

Un sujeto oriundo de Rapelli, departamento Pellegrini, que se encuentra detenido por estar acusado de haber abusado sexualmente de una sobrina de 3 años, deberá permanecer entre rejas porque la Dra. María Pía Danielsen, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, rechazó la excarcelación extraordinaria que impulsó la defensa técnica, ejercida por la Dra. María Eugenia López Rodríguez, quien además planteó el vencimiento de la prisión preventiva dictada oportunamente a su cliente.

Padece patología mental

Si bien se informó a la jueza que la menor víctima ya no vive en el inmueble, donde también residía el inculpado, no se hizo un informe socioambiental, por lo que se rechazaron los planteos de la defensa, hasta que se acrediten tales extremos.

Se instó al Ministerio Fiscal para que se realice el socio- ambiental a la brevedad.