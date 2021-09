Un amor que trasciende el tiempo y se hace palpable en pequeños detalles, es el que una joven española ha querido transmitir a través de Twitter, al compartir una de las experiencias más emocionantes que puede haber vivenciado. Es que antes de morir, su abuelo Juan le dejó una sorpresa para que le fuera entregada justo en el día de su cumpleaños.

Cris Simó contó que a lo largo de su vida su abuelo fue un pilar fundamental y que como ambos amaban disfrutar y compartir de una buena lectura, en cada cumpleaños este le obsequiaba un libro. Al parecer, tras estar al tanto de su compleja situación de salud, el hombre no dudó en programar el próximo regalo que le dejaría a su querida nieta. Lo dejó escondido el ejemplar y solicitó expresamente que le fuera entregado en su cumpleaños.

Tweet de Cris Simoo sobre su abuelo Juan. (Foto: Twitter/cris_simoo).

Al recibir tamaña sorpresa, la chica no pudo ocultar su emoción y por eso decidió hacer público el gran y emotivo detalle de su querido abuelo. Juan murió el año pasado, pero su imagen sigue muy presente. Gracias a la publicación de su nieta, la foto del hombre sentado en el living de su casa, sosteniendo varios libros, ya dio la vuelta al mundo.

Abuelo Juan. (Foto: Twitter/cris_simoo).

“Mi abuelo me ha regalado un libro por mi cumple todos los años desde que sé leer. Hoy hemos celebrado mi primer cumple sin él y lo que menos me esperaba era recibir el último libro que le pedí. Pues lo compró y lo dejó escondido antes de morirse. Y hoy me lo han dado. El mejor”, escribió textual en su cuenta la joven, que ya decidió ir poco a poco, profundizar y compartir hechos relevantes de la vida de su abuelo.

Como era de esperarse, su publicación tuvo cientos de likes, decenas de comentarios y se compartió un sinfín de ocasiones. De hecho, por la dulzura con que Cris relató lo vivido, la historia ya se volvió viral en el mundo de la virtualidad.

En otros fragmentos de la vida de Juan que su nieta ha querido desglosar y compartir, se destaca el don que el hombre tenía para salir siempre adelante pese a cualquier adversidad. “Desde pequeño pudo estudiar, leer, instruirse. No se puede entender el carácter de mi abuelo sin tener esto en cuenta… A mi abuelo los libros le salvaron la vida. Y gracias a esto se convirtió en la persona más culta que he conocido. Era una biblioteca andante”, contó la joven desde el amor.