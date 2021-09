Con una amplia carrera en el mundo de la actuación y una enorme impronta en el espacio musical, Benjamín Amadeo se fue transformando en uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional y también internacional.

Y es que el músico de 37 años no solo pisó fuerte en diversas ficciones, sino que al volcarse con su guitarra y su voz logró conquistar a un nuevo público que sigue fielmente sus nuevas canciones y espera ansiosamente sus lanzamientos, como el disco que está actualmente saliendo a la luz.

Dentro de este contexto, Benjamín estuvo como invitado al ciclo Los Mammones en donde mantuvo una divertidísima charla con su conductor, Jey Mammon, y además de hablar sobre sus inicios en el mundo del espectáculo y contar detalles nunca antes revelados, también profundizó en cómo es su relación con Cris Morena.

Cabe recordar, que Amadeo estuvo en la tira juvenil Casi Ángeles, y además de confesar que siente un gran cariño por la productora, sorprendió a todos los presentes en el programa de América al explicar cuál fue el insólito pedido que le hizo en el medio del casting.

Todo comenzó cuando Jey le consultó si era verdad “que es medio tronco para bailar”, y para afirmar esa consulta, reveló: “Bueno sí. Me pasó con Cris por ejemplo. Yo venía de hacer un programa que se llamaba Romeo y Julieta e hice como dieciséis coreos… era Facu Mazzei ya. Tenía mil coreografías y ya estaba muy harto de bailar”.

Acto seguido, confesó cuál fue el extraño pedido que le hizo a la productora para poder estar en su serie: “Entonces hice un casting para entrar a Casi Ángeles, y tuve que pasar por distintas etapas hasta que tuve una entrevista que Cris. Fue la mejor, me explicó por qué lado querían ir, todo, y cuando termina la conversación me quedé pensando ‘cuándo le pido esto’ porque era jugado”.

“Venía de un programa que hice mil coreografías, entonces hice el casting para Casi Ángeles y cuando tuve una entrevista con Cris le pedí que por favor no me haga bailar”

Además, ante la mirada atenta de todos los presentes, Benja confesó cuál fue la reacción de Cris: “En sus proyectos se baila y se canta, pero termina y le digo ‘te quiero pedir un favor, no quiero bailar’. Se me quedó mirando fijo y pensé ‘chau, me echaron antes de arrancar’. Fue un silencio largo, y no solo me lo prometió, sino que me lo cumplió hasta el final”.

Al revelar esta actitud de la creadora de la idea, los presentes en el ciclo de América aplaudieron su buena voluntad, y el invitado se mostró contento con el resultado que obtuvo: “Me dijo ‘estoy de acuerdo, no vas a bailar nunca’, y no bailé nunca”.

Fuente Paparazzi