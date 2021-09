Bob Odenkirk

El martes 27 de julio, la salud de Bob Odenkirk tuvo en vilo a los fanáticos de Better Call Saul y Breaking Bad. El actor de 58 se encontraba en pleno rodaje de la sexta y última temporada de la serie sobre el abogado Saul Goodman cuando se desplomó en medio del set de filmación y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Durante los primeros días solo se supo que había sufrido un colapso y ante la falta de información sobre su estado de salud, sus colegas también empezaron a preocuparse. Sobre todo luego de que Bryan Cranston y Aaron Paul le dedicaran posteos en sus redes sociales. “Hoy me desperté con esta noticia que me ha mantenido ansioso toda esta mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul. Está en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, aunque su estado de salud es desconocido a nivel público. Por favor, tómense un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias”, escribió el actor que le dio vida a Walter White en Breaking Bad. Mientras que su compañero publicó una foto de Odenkirk con la leyenda: “Te quiero, amigo”.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021