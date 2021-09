En Plaza Urquiza, en la previa del encuentro de cierre de campaña de Juntos por Tucumán sonó Matador, de los Fabulosos Cadillacs y Pasos al costado, de Turf. Luego, para dar por comenzado el acto, sonó el Himno Nacional Argentino.

El primero orador fue Sebastián Murga, Presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y dirigente de CREO. Murga destacó la valentía, la capacidad y la nueva mirada sobre la provincia de los candidatos. “Algunos pensaban que estábamos arrodillados y que no nos íbamos a parar”, recalcó.

La segunda oradora fue la precandidata a Diputada Nacional, Paula Omodeo. “Hace un año fundamos un partido porque no queríamos seguir viendo desde la tribuna cómo postergaban a Tucumán. Hoy ya no lo estamos viendo desde la tribuna. Hoy ya no estamos mirando esto desde la tribuna, ya tenemos un tremendo equipo para salir a la cancha”, dijo.

Asimismo, Omodeo agregó: “A los que están gobernando tucumán les quiero decir: hasta acá llegaron. Hoy plantamos nuestras banderas. Las banderas del trabajo, del progreso, del desarrollo”.

La posta la tomó Indiana Mendilaharzu, precandidata a Senadora. “Hay un compromiso muy grande de toda la gente joven, que va a estar fiscalizando el domingo y que creen en este proyecto”, dijo.

También sostuvo que el domingo van a ganar y que hay que aprender una lección: seguir trabajando con humildad, sin agresiones. “Esta es la primera alianza, habrá otras para ganar la provincia y hacer los cambios para que vivamos mejor”, dijo.

Alfonso Prat-Gay, por su parte, dijo que a partir de hoy empezó el cambio en serio de Tucumán. “El domingo vamos a decirle basta al aparato, vamos a decirle basta a la corrupción, vamos a decirle basta a la corrupción y vamos a decirle hola al progreso, hola a la creatividad, hola a las posibilidades de progreso, hola a los jóvenes, hola a la seguridad. Eso es lo que está en juego en esta elección”, dijo. Además, Prat-Gay resaltó que él estaba presente en Tucumán. “No soy un video enviado desde mil kilómetros de distancia.Soy de carne y hueso y me han visto caminar la provincia”.

Roberto Sánchez, precandidato a diputado nacional de Juntos por Tucumán, resaltó que hoy comienza una transformación importante en la provincia. “Es el primer paso para que en el 2023 seamos gobierno de la provincia de Tucumán”, dijo.

Sánchez pidió a la militancia cuidar los votos el domingo, porque no tiene dudas de que ganarán.

Mariano Campero, precandidato a Senador Nacional, afirmó que “si trabajamos todos juntos vamos a sacar a nuestra provincia adelante”.

“No puedo dejar de pasar un ataque vil. Andan diciendo que Alejandro Molinuevo es manzurista. La pu… Acá está, viene trabajando con nosotros hace años. Lo mismo con el presidente del concejo de Yerba Buena”, dijo.

“Estoy dejando el cuero por Tucumán, el compromiso es más firme que nunca, vamos a sacar a Tucumán de esta postergación. Seguiré viviendo en Yerba Buena. Yo no abandono nada, esto recién comienza”, dijo.