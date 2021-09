Luego de los rumores de romance entre Celeste Muriega con Martín Baclini, fue el Periodista Rodrigo Lussich quien reveló las intenciones del empresario con la bailarina: “No hay romance. No hay nada de eso.” Celeste por su lado indicó: ¡No lo conozco bien! Pero por lo poco que percibí me parece un buen pibe”.

Invitada a la Previa de la Academia, Muriega confesó que su último encuentro con alguien fue a principio de este año: “Hace mucho tiempo que no concreto esto de la cita con alguien. Romper esa barrera de venite a cenar o a tomar un mate no existe, hace medio año que no pasa eso”, reveló.

Lizardo Ponce de inmediato preguntó: “Perdón, perdón, ¿medio año que no tenes un encuentro?”, la bailarina ante la pregunta respondió: “Desde el 15 de marzo, lo tengo contado”. “¿Y quién fue el último?”, insistió el participante de Showmatch. Lourdes Sánchez a los gritos lanzó el nombre: “Hernán, fue Hernán puedo, se me fue la memoria, no da decir.

“Al que sea, para ganarse a Celeste Muriega van a tener que pelearla porque es una bomba y prepárense para el tema tiempo,” indicó Lizardo en relación al poco tiempo que les queda tras los ensayos y preparación para participar en La Academia. “

“Hay que decirle a Marcelo, viste que a Marcelo le encanta armar parejitas, bueno, en una de ésas me encuentra algo”, concluyó Celeste entre risas luego de que se la relacionara a Martín Baclini, quien según sus palabras todavía está enganchado con Cinthia Fernández.

Lo cierto es que la bailarina no dio mayores detalles pero quedó en claro que algo entre Drago y ella y que fue el modelo el último affaire que pasó por la vida de Celeste, antes de que La Academia le ocupara su tiempo. Pero, ¿que fue lo que pasó entre ellos?.

Fuente Paparazzi