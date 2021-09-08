Desde el Gobierno Provincial anunciaron que a partir de este miércoles 8 de septiembre inicia el pago del 80% del sueldo a trabajadores de la Administración Pública. Además, con este pago se incluirá el 15% del aumento salarial acordado el marzo.
CRONOGRAMA COMPLETO
MIERCOLES 08-09
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18-
Esc.Sec.Transferidas (Rep.25-Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.SecTransf. Rep. 27)
JUEVES 09-09-2021
-SEGURIDAD (Dpto. Gral. De Policia – Direc. Gral. De Institutos Penales)
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES (Esc.Provinciales.-Rep.18-
-Esc.Sec.Tranf.Rep25
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
VIERNES 10-09
-ADMINISTRACION CENTRAL
-EDUCACION ESTABLEC. PROVINCIALE -(Esc.Provinciales.-Rep.18-
-Esc.Sec.Tranf.Rep25
-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DESERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
SABADO 11-09
-COMUNAS RURALES
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
MARTES 14-09
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción- Centro Judicial Monteros, Corte Suprema deJusticia,. Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 09/01/1902
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODERLEGISLATIVO 06/02/1903
-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios-Terciarios Transferidos).