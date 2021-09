El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) genera gran cantidad de pensamientos negativos y repetitivos cada día. Quienes lo padecen suelen sentirse culpables cuando toman consciencia del problema que tienen, aunque pidan ayuda profesional.

Está considerado como una enfermedad crónica por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo una de las más discapacitantes que existen. Se suele manifestar por primera vez en la infancia o la adolescencia. Es muy raro que aparezca en un adulto, a no ser que ya se hubiese manifestado en el pasado de forma más sutil.

La principal manifestación es la existencia de pensamientos negativos recurrentes que, en algunos casos, nos llevan a conductas irracionales. Hay maneras de tratarla con profesionales de la psicología y en ocasiones, también se complementará con tratamiento farmacológico, siendo lo ideal que ambos aspectos vayan coordinados.

El primer aspecto a tener en cuenta es que hay formas de evitar pensamientos negativos y que estos, si aparecen, no ganen terreno. Estas son algunas pautas para que puedas mejorar tu calidad de vida.

1. Recordá que solo son pensamientos

No tienen por qué generar tu realidad si no lo permitís. No te definen ni te convierten en peor persona, de manera que te convendrá no identificarte con lo que pase por tu cabeza en esos momentos. Relativizar lo que significan los pensamientos es importante, aunque haya que buscar soluciones prácticas. En consecuencia, ante este tipo de situaciones, te convendrá no perder la calma y desapegarte en la medida de lo posible de los pensamientos negativos.

2. No combatas los pensamientos obsesivos

A veces se habla de como controlar los pensamientos negativos pero, más bien, se trataría de no combatirlos. Si uno aparece, como principio general es recomendable que no lo combatas. En la inmensa mayoría de las ocasiones, igual que viene, se va. Se gasta mucha energía en combatir los pensamientos negativos para nada y eso genera una frustración evidente.

3. Controlá solo las reacciones que generan los pensamientos, no estos

No intentes eliminar pensamientos negativos, asumí que existen y tratá de controlar las reacciones negativas que generan. Es habitual que tengan menos incidencia cuando las consecuencias negativas son menores. Por lo tanto, te convendrá centrarte únicamente en aquellas cosas que podés cambiar. Por ejemplo, si te levaste las manos correctamente y te sentís sucio, no intentes lavarlas una segunda vez. Esta es la forma de que los pensamientos no dominen tu vida.

4. Tratá de entender tus pensamientos

No nos referimos a que intentes racionalizarlo, pero sí te servirá saber por qué se originan y cuál es el objetivo de estos. Si sabes qué es lo que desean conseguir, te resultará más fácil entender cuál es su mecánica.

Los pensamientos negativos tienen como objetivo final limitar la consecución de tus objetivos. Por lo tanto, siempre aparecerán formas de limitarte y tenés que estar al tanto para evitar caer en la misma situación.

5. Usá técnicas de relajación

Son una opción cuando estás muy nervioso porque no has sido capaz de alejar pensamientos negativos. Lo que podés hacer es respirar profundamente a través del abdomen o imaginar un lugar tranquilo para rebajar tu nerviosismo.

En consecuencia, si cultivás estas técnicas de relajación podrás reducir la sintomatología negativa. Existen varias opciones que mejorarán tu calidad de vida, siempre que las uses con la suficiente frecuencia y constancia.

6. Rompé el círculo vicioso del TOC

Es entender cómo funciona el mecanismo y sus consecuencias. Se generan varios pensamientos repetitivos que, posteriormente, se somatizan e inciden en la vida diaria. Para solucionar el problema, la comprensión te ayudará pero, en algunos casos, necesitarás ayuda profesional especializada. En función de cada caso, tendrás que decantarte por tratamiento psicológico o farmacológico.

7. Reducí el estrés

Determinados niveles de estrés son perjudiciales para la salud. Es fundamental para ganar en bienestar y, para ello, hay que iniciar las acciones necesarias para mejorar tu día a día. El tratamiento de un TOC es a medio largo plazo y, por lo tanto, a partir de un determinado punto es conveniente pedir ayuda profesional.

8. No intentes razonar con tus pensamientos negativos

Es uno de los principales errores porque es inútil. Un pensamiento negativo y repetitivo no suele ser racional, de manera que intentar vencerlo por esa vía no es inteligente. Cuando tenés un grado bajo de TOC, lo mejor es hacer tu vida y dejar que pasen los pensamientos, siempre que no te impidan tu vida cotidiana. Tené en cuenta que en algunos momentos estos pensamientos se repiten.

9. Evitá autoflagelarte por no controlar la situación

Las personas con TOC suelen tener un problema de autoestima porque se sienten culpables por los pensamientos que aparecen de forma más o menos recurrente. La mejora de tu estado dependerá fundamentalmente de vos. No sos el responsable de padecerlo y, si estás poniendo las herramientas para mejorar, vas por buen camino. Si no podés eliminar pensamientos negativos, no los persigas. La mayoría tienen una mayor incidencia según la temporada y, en momentos buenos, apenas aparecen.

10. Apostá por alejar pensamientos negativos de forma natural

En vez de intentar combatirlos, intentá hacer tu vida normal para que estos pensamientos vayan desapareciendo o dejando paso a otros más positivos. Somos conscientes de que, a veces, esto no será posible por el grado del problema. De todas formas, es importante que tomes como referencia esta realidad para no hacer más grande la situación.

11. Viví el momento

Las personas con TOC suelen combinar periodos de relativa tranquilidad con otros en los que los pensamientos negativos les perturban. Lo mejor es que disfrutes de los momentos positivos sin anticipar experiencias negativas que, de cualquier forma, tendrás que pasar.

12. Recordá los avances que has conseguido

Las personas que siguen un tratamiento de TOC durante un tiempo suelen experimentar algún tipo de avance y, en muchos casos, tienen una vida normal. En la inmensa mayoría de los casos, la combinación de tratamiento psicológico y farmacológico mejora la calidad de vida. Por lo tanto, una manera de retroalimentar esta sensación positiva es ser consciente de los resultados que estás consiguiendo.

Fuente: Hernández Psicólogos

FuenteNexofin