Sin alternativas de inversión y en un contexto de alta inflación, muchos argentinos destinan parte de sus ahorros o buscan financiar, en pesos y en cuotas, como con el programa Ahora 12, arreglos menores o reformas importantes en sus casas, donde además por la pandemia pasan más horas que en la “vieja normalidad”. La obra privada fue una de las actividades que primero repuntó tras el confinamiento estricto por coronavirus con pequeñas obras en domicilios particulares.

En la actualidad, el monto promedio que se debe gastar para refaccionar un baño o cocina se ubica en torno a $700.000 cada ambiente. Así, aquellos que apunten a remodelar ambos espacios deberá gastar casi $1,4 millón. En ese sentido, primero el Gobierno y luego los principales bancos públicos lanzaron diversos programas destinados a refacciones, ampliaciones o construcción.

El programa oficial se llama Casa Propia, en el marco del Procrear que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y que sortea regularmente créditos entre quienes se registren en la web oficial y cumplan con una serie de requisitos que tiene el programa.

En tanto, los principales bancos públicos salieron en los últimos meses con alternativas para financiar las refacciones hogareñas, con montos que van de entre $100.000 y $2 millones, a tasas bajas y con plazos de hasta 10 años para la devolución.

A continuación, la lista que elaboró TN.com.ar sobre las distintas alternativas y requisitos que se pueden encontrar para financiar distintas refacciones o ampliaciones en los hogares.

Préstamos Casa Propia – Procrear

El programa oficial, que se realiza a través del Banco Hipotecario, tiene abierta la inscripción para una ronda de préstamos personales para la comprar materiales y para la mano de obra. Los montos van de $100.000 a $240.000, con plazo de devolución a 36 meses y tasa 0%, aunque el capital se ajusta por el índice HogAr, que sigue la evolución de los salarios sobre la base del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que difunde el Indec.

Entre los requisitos que pide figuran ser argentino natural o por opción, o extranjero con residencia permanente; tener entre 18 y 68 años, o por opción; contar con DNI e ingresos familiares provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones, que deben estar entre los $25.000 y $175.000. Además hay que ser propietario o alquilar un inmueble con algún tipo de déficit cualitativo.

Otro de los modelos que ofrece el Procrear para los créditos para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados. (Foto: plan Procrear) Por: Operador

Son créditos destinados a solucionar problemas de condensación, filtración de agua y aire en cubierta y muros, terminar paredes de interior, revestimientos, aislar techos, reemplazar aberturas, recambio de artefactos de iluminación y cableados, colocar pisos, entre otras reformas, entre otras fallas.

Casa Propia también tiene una línea de hipotecarios para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados, por hasta $4 millones a 30 años y capital ajustable por la fórmula HogAR. Entre los requisitos de estos préstamos sobresalen tener entre 18 y 64 años, contar con ingresos de grupo familiar de entre los $27.000 y $216.000; no ser propietarios ni copropietarios de bienes inmuebles; contar con lote propio que no esté en barrios cerrados ni privados y cuya tasación no supere los $3 millones.

Para estos créditos, quienes resulten sorteados deberán elegir uno de los modelos de vivienda del programa. El pasado viernes 3 de septiembre se realizó el último corte para quienes participen del próximo sorteo, que aún no tiene fecha.

Créditos para la refacción del Banco Nación

Desde este lunes 6, el Banco Nación puso en marcha una nueva línea de crédito de hasta $2 millones, con tasa fija del 19% durante el primer año, para aquellos que busquen refaccionar, ampliar o finalizar las obras en su vivienda única y de ocupación permanente en todo el país.

Se trata de préstamos personales, sin garantía hipotecaria, es decir, a sola firma y que se podrán pagar en un máximo de 10 años, de los cuales habrá 12 meses a tasa fija, otros dos con capital actualizable por el índice de Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el resto será a tasa Badlar del sector privado multiplicada por 1,3. Para acceder a la tasa preferencial, los interesados deberán acreditar en el banco los haberes por su trabajo en relación de dependencia, jubilaciones o trabajo autónomo o monotributo y tener un paquete de servicios de la entidad.

El monto del crédito se podrá aplicarse a edificar ambientes adicionales a los existentes en el hogar, realizar arreglos que permitan mejorar las condiciones de la vivienda o destinar los fondos para interconectar servicios básicos a la red cloacal, o gas, así como mejoras en las instalaciones eléctricas. “Nos da mucha satisfacción poder ofrecer estas soluciones a las familias que lo necesitan y mejorarles la calidad de vida”, señaló el presidente del Nación, Eduardo Hecker.

La propuesta del Provincia

Además de la línea hipotecaria clásica para la compra o ampliación de la vivienda permanente, con monto máximo de plazo a 20 años y una cuota variable al 24%, el Banco Provincia ofrece desde hace un par de meses Provincia Renueva, para la compra de materiales de construcción para que las y los bonaerenses puedan mejorar las condiciones habitacionales de sus viviendas con un bajo costo de financiación, gracias a un subsidio en la tasa de interés que aporta el Estado provincial.

Este préstamo, que se puede gestionar en forma digital a través de la Banca Internet Provincia BIP, tiene un monto máximo de $100.000 y se otorga en un único plazo de 60 meses. Para este período, la persona abona una tasa de interés fija del 24% anual, lo que la ubica en menos de la mitad del costo de un préstamo personal tradicional, aseguran desde la entidad.

El crédito del Nación también puede utilizarse para la conexión y mejoras en la instalación del gas natural. (Foto: archivo)

Provincia Renueva está dirigido a todas trabajadores del sector público y privado que perciban sus sueldos a través de cuentas en Banco Provincia y tengan precalificación positiva. Además, deben residir en territorio bonaerense.

Banco Ciudad: hipotecarios y personales

Finalmente, el Banco Ciudad ofrece otras líneas de créditos para realizar obras en viviendas particulares. Tanto para proyectos de envergadura, a través un préstamo hipotecario en pesos; cómo para arreglos más pequeños, con líneas personales a tasas reducidas.

Para refaccionar, mejorar y ampliar una vivienda única y de ocupación permanente, la línea hipotecaria ofrece hasta $5,8 millones, que podrán representar hasta el 100% del presupuesto de la obra. El dinero se puede devolver en plazos de 10, 15 o 20 años y la tasa es fija de 26% durante el primer año. Luego, se convierte a tasa variable, equivalente a la Badlar y 6 puntos adicionales (hoy, un 40%). Para poder acceder, la cuota mensual no debe afectar más de 40% del ingreso neto familiar.

En el caso de aquellos que quieren hacer un arreglo más pequeño en su vivienda, la entidad porteña también tiene a disposición créditos personales. Entre ellos, mencionaron aquellos de libre disponibilidad destinado a jóvenes y cuya tasa arranca en 19%.