El dirigente Luis Romano, referente provincial del MUP, apunta contra el intendente de la capital, Germán Alfaro, por una millonaria deuda de la Municipalidad con el Subsidio de Salud.

“El intendente Alfaro hace rato viene dando muestras de su desprecio total por los sectores populares y en este caso con sus propios empleados municipales -dijo Romano-. Parece que hay una tradición en la intendencia capitalina, que consiste que en las épocas electorales el gobierno municipal deje de pagarle al Subdsidio de Salud las contribuciones patronales y los aportes personales correspondientes, peligrando así la cobertura de los empleados -detalló-. Esta bicicleta comenzó con los últimos días de la gestión de Domingo Amaya en 2015 y la continuó su delfín Germán Alfaro apenas asumió”, remarcó.

“De hecho hay una sentencia de un juicio iniciado por él al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, por una deuda millonaria que la intendencia tiene por no haberle pagado al Subsidio de Salud, durante junio a noviembre de 2015 -precisó Romano-, los aportes en concepto de Subsidio de Salud, Subsidio de Sepelios, Seguro de Fallecimientos y Seguro de Maternidad correspondientes a todos los municipales a los cuales les retienen un porcentaje de su sueldo mes a mes”, insistió.

Los recursos

“Sabemos que esta maniobra hicieron Amaya y Alfaro en 2015 -advirtió el dirigente peronista-. Después Alfaro no solo no regularizó esa situación sino que volvió a incurrir en la misma práctica y desde Enero de 2020 que no realizan las contribuciones. Muy probablemente estén utilizando estos recursos para financiar su campaña familiar en la que Alfaro es candidato testimonial. Pero lo más grave es que en plena pandemia, Alfaro puso en riesgo la cobertura de salud de los miles de empleados municipales”, afirmó.

“En vez de haber honrado sus deudas, Alfaro optó por hacer la bicicleta con los aportes de los empleados municipales -denunció Romano-. Seguro que además de contratar como ñoqui vip a Ramón Lanús, Alfaro ha destinado esos recursos para financiar su campaña, para pagar las gigantografías y toda la ostentosa publicidad que hace en todos los medios de comunicación y en las redes sociales”, dijo.

“Alfaro hoy no solo le debe más de $ 120 millones a la obra social de todos los tucumanos, también está afrontando una denuncia en la justicia federal por no rendir cuentas y resistirse a una auditoría por el gasto de fondos nacionales que se le habían dado en 2016 para hacer obras que no terminaron de verificarse por la Sigen -recordó Romano-. No hay dudas que Alfaro es ‘Hood Robin’, le roba dinero a los municipales precarizados para pagarle a los chetos del PRO de Buenos Aires, como Ramón Lanús que se lleva $ 250.000 por mes”, señaló.