Nadie en el Gobierno Nacional esperaba que Uruguay anunciara este martes que avanzaría en un tratado comercial bilateral con China. El desconcierto en Casa Rosada fue total, y así lo dejaron en claro en diálogo con periodistas acreditados.

Si bien es cierto que el canciller oriental Francisco Bustillo Bonasso había puesto en sobreaviso a su homólogo local, Felipe Solá, esta comunicación no indicaba ningún anuncio público. “Dijo que el embajador chino sostuvo a los uruguayos que había margen para empezar a charlar”, fue lo que le comentó Bustillo a Solá, según contaron en Cancillería a La Nación.

Según la versión del mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, él mismo le había comentado a Fernández de esta intención de concretar un acuerdo con China que se venía anunciando desde 2018 y se lo había manifestado ya en el primer encuentro de ambos en Anchorena, en noviembre de 2020, y otra vez en Buenos Aires este año.

Sin embargo, en el Gobierno argentino el anuncio no cayó nada bien.

“Es un delirio; qué hace Uruguay negociando con China”, se sorprendió el funcionario cuando anoche La Nación le contó lo sucedido. Desde el Gobierno argentino, además, no ven a Brasil atrás de los anuncios de este martes del presidente de Uruguay.

“Hace 20 años que Uruguay le sube el precio a una bilateral y la convierte en tratado de libre comercio (TLC). No sé nada. Mañana consultaré a Cancillería por novedades. No tiene marco normativo de Mercosur para acordar acuerdos con terceros países de manera unilateral. Y China no quiere avanzar con Mercosur porque Paraguay ya reconoce a Taiwán”, contó otro funcionario metido en las negociaciones con el Mercosur al mencionado medio.

