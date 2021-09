El contexto electoral comienza a dejar algunas marcas en el sector económico argentino. De cara a las próximas elecciones que se realizarán en el país el próximo domingo 12 de septiembre, el dólar informal vuelve a retomar su tendencia alcista para las operaciones de venta y es ofrecido en cuevas de la city porteña a $185.

Este incremento de $1,50 respecto del cierre del martes, coloca al blue en su precio más alto de lo que va del año. En septiembre, la divisa norteamericana sube 3,50 pesos y acumula una ganancia que se estira a 11,4% desde el 1 de enero del 2021.

Por su parte, el oficial mayorista avanza cuatro centavos para venderse a $98,03. De esta manera, la brecha cambiaria con el dólar marginal se estira a 88,7 puntos porcentuales, todavía muy por debajo del récord del 150% alcanzado en octubre del 2020.

No obstante, las fluctuaciones en el precio del dólar informal no es lo único que preocupa al Gobierno. Desde el pasado 24 de agosto, el BCRA no logra sumar divisas en el mercado mayorista del dólar.

En las últimas nueve ruedas hábiles, a partir del jueves 26 de agosto, el Banco Central fue vendedor neto de divisas en el mercado de cambios en siete de ellas, por un total de USD 668 millones, monto sujeto al ajuste de las cifras oficiales consolidadas que se conocerán en los próximos días.

FuenteNexofin