Volcándose a sus redes sociales para poder compartir con sus seguidores sus experiencias de vida, sus día a día, sus gustos personales y sus proyectos laborales, Débora D’Amato decidió hacer un fuerte y profundo posteo en el que recordó uno de los días más complicados de su vida.

Y es que la periodista relató en varias oportunidades el enorme camino plagado de pequeñas batallas que tuvo que afrontar para poder convertirse en madre, logrando en la actualidad haber formado una familia monoparental con su hija Lola.

Dispuesta a saltear todos los obstáculos que se le habían atravesado, la panelista de A la tarde decidió contar cómo fue aquella tarde en la que ingresó al quirófano cargada de miedos, incertidumbre, deseos, angustia y emoción, todo al mismo momento.

“Un día como hoy pero seis años atrás me preparaba para entrar a quirófano en el hospital Alemán, para que mi doc, Martín Anchorena, me extirpara tres miomas enormes que me impedían ser mamá”, comenzó relatando Débora junto a dos imágenes de ella que se sacó aquel día.

“No fue el único obstáculo que impedía, pero en ese momento, no solo no lo sabía sino que debía resolver eso para luego resolver tantas cosas más. En mi cabeza, mil pensamientos, pues ya me lo habían advertido: los miomas habían crecido mucho y estaban muy pegados al útero… podían complicarse las cosas y tener que extirpar todo”, continuó relatando en su cuenta de Instagram.

Asimismo, en su desgarrador pero emotivo texto, D’Amato dejó en claro que estaba lista para perseguir su sueño: “Mi maternidad se daría de cualquier forma, pues lo tenía absolutamente decidido. Era con el cuerpo pero si la vida no me lo permitía, era con todo mi corazón. Así, entregada a las manos de mi médico y a su magia para salvar mi útero”.

DÉBORA D’AMATO SE MUESTRA FELIZ JUNTO A SU HIJA LOLA

Explicando el paso a paso de aquel día que causó un fuerte punto de inflexión en su vida, la periodista confesó cómo transitó la post-operación: “Desperté de la anestesia, ya en la habitación, y mi madre, quien estaba clavada ahí, al lado mío, vio que abrí los ojos y me lo dijo: ‘¡Te salvó el útero, el doctor dijo que salvó todo y que te quedes tranquila que en unos meses, si queres, podes ser mamá’”.

“Mamá no sabía de mi decisión, pero lo dijo. Claro, ocho años atrás empezaba a dar pasos y seis años atrás empezaba formalmente el camino para que hoy, Lola esté a mi lado enseñándome día a día en esta vida impensada”, agregó completamente emocionada de hoy en día poder tener a su pequeña entre los brazos.

LA PERIODISTA MOSTRÓ EL INCREÍBLE PEINADO QUE SE REALIZÓ PARA ENTRAR AL QUIRÓFANO

Por otra parte, sin dejar su parte más coqueta de lado, Débora contó que no fue “así nomás” a operarse, sino que horas antes decidió retocar su cabello y presentarse de la mejor manera posible: “Y sí, muerta antes que sencilla. Fui a mi peluquero de toda la vida y la tarde anterior a internarme, me hice ese peinado para encarar todo”.

“Hoy todo es anécdota, pero en ese momento, el miedo, los nervios y la incertidumbre eran mis mejores amigos”, concluyó en su profunda carta abierta, en donde sacó a la luz sus mayores miedos y la felicidad que tuvo tras aquel día.

Fuente Paparazzi