El Rompecabezas de esta semana, previa a las PASO, tuvo como pieza inicial a la Casa Histórica.

“El episodio de la Casa Histórica nos sigue marcando como sociedad. Es una discusión no resuelta en la sociedad argentina, es una discusión no resuelta en la sociedad tucumana. Es una pelea que muestra una incapacidad de escucha”, dijo al comienzo e de su editorial el conductor de Panorama Tucumano, Federico van Mameren, quien acotó: “no se han podido escuchar explicaciones. Se han gritado. Se han planteado agresividades. No se han escuchado, ni uno ni otros”.

Este despliegue de agresividades, esta incapacidad para dialogar y escucharse fueron, también los lugares comunes de esta campaña.

“Durante la campaña escuchamos demasiadas agresiones, demasiados gritos y cuando se grita es porque no hay argumentos… vivimos en una sociedad de miedo. Manda la prepotencia. Las paredes muchas veces dicen anónimamente cosas que los mismos protagonistas no se animan a decir frente a la cámara”, dijo Federico van Mameren.

El tema de la Casa Histórica sirvió como muestra, de este rompecabezas, de la incapacidad para abordar en serio muchos temas.

“En campaña se escuchó muchas veces hablar de inseguridad”, señaló en editorialista y recordó que muchas veces se destaca la proliferación de cámaras de seguridad que sirven para ver cómo se comete el delito. Pero en el fondo la inseguridad no es un tema que se debata.

Como nadie debate la la testimonialidad, aunque muchos la denuncien.

Como nadie debata en serio sobre el gasto público, aunque todos coinciden en que es una exageración. Una deuda con la sociedad, que nadie dice cuándo se pagará.

Durante la campaña también se habló de droga. Pero tampoco se debatió en serio. Se dice que la droga está vinculada al poder político. “Curiosamente cuando aparece la foto de un político con alguien vinculado a la droga, el político se enoja con la prensa y pide que no se publique esa imagen. No es un problema de la prensa, es un problema de con quién juegan los dirigentes dijo Federico van Mameren.

“Hemos vivido una de las campañas más feas de los últimos tiempos, todo por ganar”, señaló y recordó que hubo candidatos que hasta zamarrearon a un niño enfermo, en pos de ganar.

Otra parte del editorial estuvo dedicada a analizar que puede pasar el domingo. Piezas posibles de un futuro rompecabezas.

Señaló que algunos especulan que habrá menos concurrentes a votar. Ya pasó en Jujuy y en Salta, donde votó entre el 60% y el 70%. En Tucumán suele votar el 80%. “Si es así, el oficialismo sacará menos votos de los 450.000 que sacó en 2017 o que los 512.000 que sacó en 2019. La comparación debería ser con 2017, porque ahí no se eligieron miembros del ejecutivo”, dijo.

El conductor de Panorama Tucumano afirmó, asimismo, que para Manzur ganar sería que Jaldo no meta ningún candidato. “Consolidaría su liderazgo y Jaldo debería irse a cuarteles de invierno. Los dos años que le quedan a Manzur serían muy difíciles de todos modos”, indicó.

Otro escenario es si jaldo logra incorporar a un candidato en las listas, aún perdiendo: Manzur habrá perdido. Ese resultado mostraría que se podrían haber evitado todas estas peleas. Jaldo en ese caso empezará a ser reconocido en Nación.

Si en Juntos por el Cambio gana Alfaro, habrá nacido una nueva fuerza y el radicalismo estará en problemas.

Si gana Campero y Sánchez, Alfaro recibirá el techo al que podrá aspirar como político. en ese caso, Cano intentará alguna intendencia y Silvia Elías tendrá que acomodarse en la estructura de Campero.

Si gana Cano y Silvia, el escenario es igual para Alfaro. Y si bien la juventud de Sanchez y Campero les da tiempo, el mayor problema será para el partido Creo, que los acompaña.

“son los escenarios que tendremos el domingo. los grandes perdedores van a ser los encuestadores”, dijo.

“Nadie se ocupó de los problemas concretos. Como el que vivimos en la casa histórica”, se lamentó.

Finalmente, Federico van Mameren recordó un tango que escuchaba cuando era chico: la bicicleta blanca. “vos sabés que ganar no estar en llegar, sino en seguir”, decían unos versos de esa canción. En este sentido, parafraseó: “quizá el tango ese ayude a que la política no sea solo ganar, sino también construir”.