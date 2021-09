Dallys Ferreira volvió a Paraguay y allí se quedó en su tierra natal junto a su hija India y a su marido Santiago Sporleder. El motivo inicial de la vuelta a su país fue la filmación de una película, pero al final no se realizó. Sin embargo aparecieron otros proyectos y la modelo ya no se fue.

En la actualidad la paraguaya conduce La mañana de Unicanal, un programa que funciona muy bien en rating. Además es la imagen de varias empresas a las que también le maneja la comunicación en las redes sociales, por lo que se muestra siempre muy contenta a través de las redes

Sin ambargo una situación que atravesó Dallys con una mujer, la asustó y dejó registrado el momento en su Instagram. En plena vía pública, fue agredida tanto ella como su marido, por una mujer con una rama que terminó con la conductora en un centro médico, para ser asistida después de radicar la denuncia.

“Esta señora identificada como Gladys Montanía de García (que no la conozco, jamás en mi vida la había visto), sin mediar palabras salió a agredirnos, pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija. Nos trató como basuras, perdón no me siento bien, gracias por sus palabras“, Posteó Dallys en sus redes.

A través de un video en la misma red, entre lágrimas expuso: “En mi vida me humillaron tanto, con tal violencia, agresiones e insultos. Estoy yendo a emergencias médicas. Fuimos agredidos Nicolás y yo por una señora que salió de una propiedad, en la vía pública. Sin mediar palabras nos atacó. Primero a Nico con un palo y después me pegó a mí. Estaba mi hija en el auto”.

Para finalizar indicó: “Ahora estoy yendo a que me vean. No sé quién es esa señora ni por qué me agredió. No estábamos haciendo nada ni tiene derecho a agredirnos de esa manera. Compartí con ustedes uno de los videos que pude grabar, porque era difícil grabar mientras ella no dejaba de agredirnos“, concluyó, asustada Dallys.

Fuente Paparazzi