Yanina Latorre se ausentó del piso de Los ángeles de la mañana, y preocupó. Pero durante el vivo del programa de El trece, la panelista salió al aire vía zoom y explicó el motivo de su inesperada ausencia. A días de ingresar al quirófano para operarse de sus dos ojos ya que sufre principio de cataratas, a Yanina se le mezclaron las emociones y se sintió mal al punto de descomponerse.

Latorre contó qué le pasó e hizo un racconto de sus últimos días, incluido el fin de semana pasado.“No quiero entrar en detalle pero tengo gastroenteritis aguda”, arrancó la panelista. “Aguda quiere decir de todo. De arriba, de abajo. Todo”, se sinceró Yanina, sin filtro, con Ángel De Brito.

“No sé qué comí, pero dicen que nunca es por lo último que comiste… Ayer a la tarde me empecé a sentir mal, flojita, medio con baja presión. No sé qué… y entre a descomponerme. Llamé al médico y la noche fue tremenda. Estuve toda la noche en el baño”, contó Latorre. “Estoy un poco cansada pero acá estoy, pachucha. Dormí abrazada al inodoro. Ahora estoy bien porque estoy a dieta líquida. Ando aguantando un rato ya pero no me da para salir a la calle”, planteó Yanina.

“Yo soy nerviosa y estresada. Por ahí, como me estoy por operar de los ojos, me estoy haciendo muchos chequeos y muchas cosas, puede ser eso. Porque con vos, Angel, el domingo chupé una o dos copitas de vino y comí un poquito de pizza. O sea, no comí como una cerda”, diferenció Latorre, que comenzó una movida actividad física para recuperar el cuerpo que tenía.

“No tomé mas porque sabés que cuando no hay copa de vino no me gusta tomar. No tomo en vaso de plástico. El vino se saborea con la copa de vino, cambia todo. El sábado tuve una cena y tomé también pero una copita de vino, no estoy tan tomadora”, cerró Yanina, peleada con Jimena Barón, por un galán.

Yanina Latorre se ausentó del piso de Los ángeles de la mañana, y preocupó. Pero durante el vivo del programa de El trece, la panelista salió al aire vía zoom y explicó el motivo de inesperada falta. Adías de ingresar al quirófano para operarse de sus dos ojos con principio de cataratas, a Yanina se le mezclaron las emociones y se sintió mal al punto de descomponerse.

Latorre contó qué le pasó e hizo un reconto de sus últimos días, incluido el fin de semana pasado.“No quiero entrar en detalle pero tengo gastroenteritis aguda”, arrancó la panelista. “Aguda quiere decir de todo. De arriba, de abajo. Todo”, se sinceró Yanina, sin filtro, con Ángel De Brito.

“No sé qué comí, pero dicen que nunca es por lo último que comiste… Ayer a la tarde me empecé a sentir mal, flojita, medio con baja presión. No sé qué… y entre a descomponerme. Llamé al médico y la noche fue tremenda. Estuve toda la noche en el baño”, contó Latorre.

“Estoy un poco cansada pero acá estoy, pachucha. Dormí abrazada al inodoro. Ahora estoy bien porque estoy a dieta líquida. Ando aguantando un rato ya pero no me da para salir a la calle”, planteó Yanina. “Yo soy nerviosa y estresada. Por ahí, como me estoy por operar de los ojos, me estoy haciendo muchos chequeos y muchas cosas, puede ser eso. Porque con vos, angel, el domingo chupé una o dos copitas de vino y comí un poquito de pizza. O sea, no comí como una cerda”, diferenció Latorre.

“No tomé mas porque sabes que cuando no hay copa de vino no me gusta tomar. No tomo en vaso de plástico. El vino se saborea con la copa de vino, cambia todo. El sábado tuve una cena y tomé también pero una copita de vino, no estoy tan tomadora”, cerró Yanina.

Fuente Paparazzi