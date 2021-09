Foto NA.

En la apertura de la gala de ShowMatch: La academia del martes 7 de septiembre, Marcelo Tinelli informó que Carolina “Pampita” Ardohain no estaría presente y que tendría un sorpresivo reemplazo. “Hoy no ha venido Pampita, por un tema familiar, y una de nuestras mejores participantes, que ya ha sido jurado en el Cantando el año pasado, la va a romper como jurado también, así como la rompe en esta pista… fuerte el aplauso para Karina La Princesita”, anunció el conductor.

Y aunque no dio más detalles sobre la ausencia de la modelo, Ángel De Brito explicó en sus redes el motivo por el que no solo no estuvo el martes, sino que tampoco participará en la emisión de este miércoles. “Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter, en referencia a una dolorosa fecha para su compañera y su familia.

El 8 de septiembre de 2012, Blanca, la primera hija del matrimonio de Carolina y Benjamín Vicuña, murió en chile, a los 6 años, luego de permanecer varios días internada por una infección bacteriana que desencadenó una neumonía hemorrágica. Desde entonces, la morocha decidió transitar su dolor de las puertas para dentro y seguir mostrándose entera frente a las cámaras, con su característica sonrisa.

Pocas fueron las veces que se animó a hablar de su hija públicamente, porque es un tema doloroso, y sabiendo que no iba a estar de buen ánimo, pidió estos dos días a la producción del programa de Marcelo Tinelli, que se los concedieron sin dudarlo. El 15 de mayo pasado, día en el que la nena hubiera cumplido 15 años, la modelo y su exmarido decidieron homenajearla con una suelta de globos blancos y con la inauguración de una plaza en su nombre.

Benjamín Vicuña recordó a Blanquita

Como en cada aniversario de su muerte, Vicuña recordó a su primogénita en las redes sociales con un profundo posteo. “Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disfrasaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas”, escribió el galán chileno junto a un retrato de su hija, en la que se la ve luciendo un dibujo de mariposa en el rostro.

“Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo. Sólo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber qué estas cartas llegan y si cuando tililas en la noche, es porque escuchas mis rezos”, agregó.

Y concluyó: “Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor. Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.

