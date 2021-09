Facundo Manes cerró este miércoles su campaña electoral rumbo a las PASO. El domingo, el precandidato radical buscará derrotar a Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires. Acompañado por las principales figuras del la UCR, el neurocientífico encabezó un acto en Quilmes. “Se viene un mundo nuevo y un país nuevo, y no podemos enfrentarlos con los mismos de siempre”, afirmó, en un mensaje cargado de duras críticas al kirchnerismo, pero también marcando diferencias con el macrismo.

“Tenemos que superar la grieta que nos embrutece y nos empobrece. Se viene un mundo nuevo y un país nuevo, y no podemos enfrentarlos con los mismos de siempre. El kirchnerismo va a haber gobernado 16 de los últimos 20 años y cada día estamos peor. Y la mejor manera de ganarle es si nosotros ganamos el domingo, si recuperamos el voto defraudado que vuelve a votar a Cambiemos”, dijo en el Club El Porvenir, al sur del conurbano.

Manes estuvo acompañado por los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), los presidentes de la UCR a nivel nacional y provincial, Gustavo Cornejo y Maxi Abad, el exlegislador Ernesto Sanz y el senador Martín Lousteau, entre otros. El neurocientífico es la gran apuesta del radicalismo para pelearle poder al PRO dentro de la coalición opositora.

“Nos dicen que no tenemos experiencia. Yo digo que no quiero la experiencia de haber llevado a este país rico al desastre. No quiero la experiencia de tener a la mitad de la población pobre, de no poder gestionar la inflación que nos come los salarios todos los meses, o la de que todos los chicos sin distinción de clase social se quieran ir del país. Queremos una nueva experiencia. Además de ganarle al kirchnerismo en noviembre, queremos transformar el país para que no vuelvan más”, lanzó el candidato.

“Basta de liderazgos personalistas o narcisistas”, sostuvo Manes al cierre de su discurso en otro mensaje que pareció más dirigido a la interna opositora que contra el oficialismo.

“Necesitamos liderazgos colectivos, con una visión estratégica de país. Es un país sin rumbo, en la peor crisis de la historia y la única manera de salir adelante es si nos unimos. En la Argentina, los grandes patriotas no lucharon y murieron para ver la decadencia que es nuestro país hoy. Y no pidieron focus group ni encuestas para tener un liderazgo y una visión”, concluyó el radical.