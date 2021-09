Facundo Manes y Diego Santilli competirán internamente en Juntos por el cambio este domingo para ser diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El neurólogo volvió a mostrar un destello de conflicto entre ambos. Días antes de las PASO, y luego de responderse un tweet, insistió en tener un debate con Santilli, quien ignoró por completo el mensaje.

La conversación comenzó por el exvicejefe de Gobierno de la Ciudad, quien confirmó mediante ese tweet que va a estar presente este domingo en el mismo búnker que Manes. Luego de agradecer la invitación, remarcó la importancia de trabajar juntos luego de las PASO para “darle una alternativa a los bonaerenses que tan cansados están de los atropellos”.

Gracias @ManesF por la invitación a tu búnker, ahí estaré. Lo más importante siempre es consolidar la unidad de nuestro espacio. A partir del 13 de septiembre vamos a estar JUNTOS trabajando para darle una alternativa a los bonaerenses que tan cansados están de los atropellos. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2021

Manes citó el mensaje de Santilli y se mostró contento y de acuerdo con los dichos de su competidor interno. Acto seguido, expresó de manera irónica su deseo de mantener un debate con “El colo” previo a las PASO: “Ahora solo falta que aceptes la invitación para debatir, que todavía estamos a tiempo”.

¡Buenísimo, @diegosantilli! ¡Coincido y te esperamos! Ahora solo falta que aceptes la invitación para debatir, que todavía estamos a tiempo 😂🙏🏻 https://t.co/DA5UOMyUBC — Facundo Manes (@ManesF) September 7, 2021

El tweet fue redactado ayer a la noche. Todavía no hubo respuesta de Santilli. Y su cuenta en la red social publicó otras cosas luego de esos mensajes, por lo que se supone que el mensaje fue recibido por el exvicejefe porteño y su gente. De no haber saltos en la historia, pareciera que el debate no se realizará nunca.

