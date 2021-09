Muchos jóvenes que terminan su carrera universitaria se preguntan por los pasos a seguir en el mundo laboral. La mayoría de las carreras les permiten a los estudiantes dar sus primeros pasos mientras cursan sus estudios, pero no siempre estos primeros trabajos son del agrado de los jóvenes, que hacen sus primeras armas en la profesión.

La rama del Derecho es una de las más elegidas en la Argentina, pero son pocos los ingresan a la carrera sabiendo qué especialidad seguir al momento de definir el derrotero laboral.

Gonzalo Torres Durán estuvo entre los jóvenes que inicialmente estaban desconcertados sobre su futuro, pero que encontró en la docencia del Derecho un espacio donde poder ejercer su vocación.

Hoy, Gonzalo Torres Durán protagoniza un podcast en el que habla sobre la decisión de ser docente de derecho y narra sus aventuras por el mundo, de la mano de los viajes académicos que realizó en los últimos cinco años.

“Te llaman para dar clases en diferentes lugares y son todos viajes muy enriquecedores, porque conocés no solamente lugares sino también personas increíbles”, comentó en diálogo con El Cordillerano.

Según cuenta, una de las razones que lo llevaron a buscar un futuro pegado a la docencia fue la incomodidad que detectó al trabajar en un estudio de abogados, un destino clásico de los estudiantes de Derecho. “No es no me gustara, pero no me sentía cómodo, no me veía en ese rol el resto de mi vida”, confía Torres Durán.

FuenteNexofin