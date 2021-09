El escándalo que se vivió durante la última jornada de Eliminatorias tuvo repercusión mundial y Lionel Scaloni fue uno de los protagonistas separando a los futbolistas de la selección argentina de los delegados de Anvisa que decidieron suspender el encuentro frente a Brasil en la Arena Corinthians. En la previa del choque frente a Bolivia en el estadio Monumental, donde regresará el público a la cancha, el entrenador tocó varios temas respecto a lo sucedido en Sao Paulo y el duelo ante los de César Farías.

Uno de los primeros puntos en los que ahondó fue sobre lo acontecido en el duelo ante la Verdeamarela. “La sensación es la de todo el mundo futbolístico, que esperaba un espectáculo de gran nivel con los mejores jugadores del mundo. Y nos quedamos sin nada, sin ver esa posibilidad en un momento importante para nosotros. No pudimos jugar al fútbol que era lo que realmente queríamos”, manifestó en conferencia de prensa.

“Te aseguro que en ningún momento pensamos que podía pasar esto. Como entrenador los recaudos que tomé es si estaba todo en regla para que los jugadores jueguen. Nosotros teníamos el OK de la Conmebol y jugamos el partido. Fue todo extraño, raro y lo que pasó todos ya lo saben, lo han visto”, añadió.

Todo ahora quedó en manos de la FIFA, quien en las próximas semanas dará su veredicto. Una de las posibilidades es que la Albiceleste obtenga los tres puntos, pero el entrenador prefiere estar focalizado en el dueño de mañana. “La planificación es la misma, nosotros con Bolivia tenemos que jugar y ganar. En ese sentido no cambió mucho. Estoy en contacto con los dirigentes pero es un momento que no me mantiene ocupado eso, estoy concentrando en el partido que nos queda de esta ventana”.

Al igual que como sucedió durante la previa a los choques con Venezuela y Brasil, el oriundo de Pujato, Santa Fe, recalcó su fastidio a la hora de realizar las convocatorias ante las trabas que colocaron diferentes ligas para ceder a los futbolistas.

“Lo que siento es después de esta fecha con Bolivia hay que replantearse un montón de cosas y no puede pasar lo que pasó con la cesión de jugadores. Selecciones que se quedaron sin los futbolistas convocados o que vinieron y tuvimos que devolverlos. Hay que sentarnos otra vez y arreglar para la siguiente fecha. Nos reuniremos con los entrenadores y federaciones para buscar una solución. Esto así no se puede seguir en la próxima ventana internacional”, recalcó.

Argentina perdió en las últimas horas a los deportistas que se desempeñan en la Premier League, como Dibu Martínez, Cuti Romero, Emiliano Buendia y Giovani Lo Celso.

En las últimas horas también fue noticia que se dio un caso de coronavirus dentro de la delegación de la Selección (uno de los cocineros). Ante esta noticia, Scaloni esbozó: “Tenemos un miembro de la delegación que ha tenido covid, y su contacto estrecho está aislado. El resto de la delegación dimos todos negativos y por ahora estamos expectantes. Tomamos todos los recaudos posibles”.