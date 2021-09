El vicegobernador Osvaldo Jaldo, acompañado de las precandidatas Gladys Medina, Graciela Gutiérrez, Patricia Lizárraga, Nancy Bulacio, referentes de Todos por Tucumán, participaron del acto de cierre de campaña en la ciudad de Trancas con más de 4.000 personas de todo el departamento del norte provincial, del que también formaron parte, Enrique Bethencourt, los concejales de esta ciudad Isabel “chabela” Carabajal, Germán “mara” Kairuz, Regino Amado, Tulio Caponio, Dante Loza, el prosecretario Alejandro Martínez, los intendentes Aldo Salomón, Darío Monteros, concejales de Alberdi, Tafí Viejo, Alderetes, Banda del Río Salí, referentes sindicales y gremiales.

Al término del acto el precandidato a diputado nacional por “Todos por Tucumán”, Osvaldo Jaldo remarcó la necesidad de jerarquizar a los maestros: “En este deterioro que vive nuestra provincia día a día, vemos como nuestros maestros, docentes no son valorizados por este gobierno, hace tiempo que piden la titularización y no son escuchados, lo que es peor no son valorados. Si queremos construir una provincia en serio y salir verdaderamente adelante sin dudas es la educación el motor necesario para que esto suceda”.

En uno de los últimos actos de campaña el vicegobernador remarcó: “cuando nuestros docentes tuvieron que adaptarse a los nuevos modos de enseñar por la pandemia ahí estuvieron encontrando la manera para poder hacerlo, para poder educar a nuestros hijos, mi respeto y agradecimiento infinito hacia ellos. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron de parte del gobierno fue escuelas en pésimo estado edilicio y titularidades que nunca llegaban, sino creemos que la educación es el futuro es porque no creemos que un Tucumán y un país mejor puedan ser posibles”.

En tanto, Jaldo comentó que pidió la renuncia del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, debido al mal momento que atraviesa la educación: “Desde nuestro espacio político el Peronismo Verdadero estamos convencidos que hay que valorizar a nuestros docentes, que hay que darles todas las herramientas que necesitan para poder hacer su tarea día a día de la mejor manera posible, para que nuestros hijos puedan tener la mejor educación, para que puedan crecer, desarrollarse, para que puedan encontrar el día de mañana una carrera que les permita vivir de su trabajo y no esperar que el Estado les tenga que dar una ayuda”.

Al finalizar, el precandidato enfatizó: “Desde el Peronismo Verdadero creemos que la educación es una herramienta fundamental para construir un Tucumán mejor”.