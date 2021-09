Jujuy Jiménez y Martín Salwe, el locutor de La Academia, quedaron envueltos en rumores de romance luego de la participación del joven en la salsa de a tres del equipo de la modelo. En otra de las galas, terminaron a los besos al ritmo de una canción de Rodrigo Tapari.

Al parecer, esta “relación” continuó por chat y Martín le envió mensajitos a Jujuy con intención de tener algo más que una amistad. Pero la modelo descubrió que no es la única que recibe este tipo de mensajes.

“Es un chamullero, anda por los pasillos con todas las chicas, yo lo he visto. Me acabo de acordar, el otro día fuimos a grabar el programa de José María Listorti y de repente, la chica que estaba trabajando ahí dijo al aire en un momento de la grabación que Martín también le mandaba mensajes”, le contó Jujuy a Marcelo Tinelli.

Además, Jujuy dejó muy en claro que está más interesada en Bauti, el polista que ya regresó de viaje y ella pretende apostar a esa relación: “Tengo que ordenar los papeles y tengo que ver qué onda también porque hay que ver qué le pasa al Bauti cuando vea porque hubo un piquito acá en vivo. Fue un montón también, fue como rari”.

Fuente Paparazzi