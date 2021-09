Verónica Ojeda habló sobre la tensa relación que mantiene con la familia de su expareja, y papa de su hijo Dieguito, Diego Maradona. La ex mujer del 10 se animó a hablar sobre la relación que mantiene con las hermanas de Diego Ana, Lili, Kity y Cali.

Ojeda estuvo en un móvil de Los Ángeles de la mañana, allí Ángel de Brito le preguntó: “Tenes relación hoy por hoy con las hermanas o la perdiste? . “Mirá yo te cuento, con Kitty, me llamó después del fallecimiento de Diego para decirme Vero yo se que vos vas a hacer justicia por mi hermano, juramelo”, conto Verónica.

“Yo le dije Yo no te tengo que jurar a vos, yo solamente lo voy a hacer por mi hijo y nada más que por mi hijo y obviamente que voy a hacer justicia, después de ahí no hablé nunca más con ella. Después la única que me llamaba era Lili, que después no me llamó nunca más y de las otras no me llamaba nadie”, detalló.

“¿Y porqué no te llamaron más?, porque fueron tus cuñadas mucho tiempo“, preguntó el conductor. “Que se yo, no me importa tampoco hoy por hoy”, respondió. “¿Pero cuando eras pareja de Diego tenías buena relación con ellas, porque vos estuviste muchos años en la familia?”, indagó Ángel.

Tras esa pregunta, Verónica dudó unos instantes en responder y luego apuntó: “A ver, voy a decir algo que va a ser medio chocante, son panqueques “, declaró Ojeda para dar su opinión al modo de ser de sus ex cuñadas indicando que se van a alguien según su conveniencia.

Y detalló: “Cuando estaba Claudia, era la mejor. Cuando estaba yo, yo era la mejor y cuando estaba otra persona, era la mejor. Si les conviene a ellas, sos la mejor”, apuntó filosa la ex mujer del diez sobre la actitud de las hermanas, luego, evitó nombrar a Rocío y su relación con Morla y dijo: “No me interesan tampoco”.

