A pesar de que la nueva temporada de La Voz Argentina llegó a su fin y posicionó -gracias al voto del público- a Francisco Benítez como el legítimo ganador del premio mayor, muchos espectadores también le demostraron su increíble apoyo a Luz Gaggi, la subcampeona del reality de canto.

No obstante, a pesar de los aplausos, los elogios por su espectacular voz y los seguidores que logró cosechar en las redes sociales, la joven también se sometió a una catarata de críticas por haber interpretado un tema inglés, hecho que, según algunos internautas, causó una desventaja para ella.

De esta manera, especialmente Twitter, se llenó de mensajes que le remarcaban su mal accionar y le argumentaban que La Voz Argentina debía concluir con temas en español para homenajear la lengua del país y que además aquella decisión le causó el rechazo de algunos votantes que iban a elegirla.

Sin embargo, en las últimas horas, Luz mantuvo una interesante charla con Radio Mitre, en donde habló de lo que sintió al ser parte del certamen, cómo recibió el cariño del público y afrontó también las fuertes críticas por haber hecho su última performance en inglés.

“Muchos me criticaban porque cantaba en inglés. Para mí la final cerró perfecto como tenía que ser. Todos cantamos con nuestra imagen, con la imagen que nos imprimimos, en lo que estábamos más encasillados quizás”, comenzó explicando Gaggi.

Asimismo, dejó en claro que iba a mantener su sello hasta el final, aquel que la llevó a posicionarse en lo más alto del programa: “Me mandaban mensajes para votarme si cantaba en español. Para mí cerró perfecto, Fran ganó como era él, y los chicos y yo nos fuimos tal como éramos nosotros. Creo que todos nos pudimos ir felices, las cosas terminaron como tenían que ser”.

De todas maneras, explicó que la decisión final no fue de ella, sino de una colaboración entre los coaches, la producción y el equipo que la sostuvo a lo largo del reality: “Yo no elegí la canción, no la discutí, no discutí por si era en inglés o en español”.

Por otra parte, Luz también hizo hincapié en la “presión” que le pusieron sobre sus hombros para que se convierta en “la primera mujer” ganadora de un certamen de canto, ya que tanto en las ediciones anteriores de La Voz como en otros programas siempre triunfó un hombre.

“No sé si sentía presión, pero sí responsabilidad. Siempre traté de que si ganaba una mujer teníamos que ganar por la voz. Sentía una responsabilidad porque pasaron muchas compañeras antes que yo, y el ser la última mujer era un poco hacerlo por ellas y por mí”, contó la subcampeona.

Además, acotó que para ella el vencedor tenía que obtener el voto de la gente y el título por su talento, y no por ser mujer o varón: “El ganador finalmente va mucho más allá de lo terrenal, de lo físico, de quién sos. Fran ganó por su voz, por su gran y hermosa voz”.

Para concluir, deslizó su opinión sobre que Benítez obtuvo la mayor cantidad de votos por su fuerte historia de vida, y cortó de raíz aquellos rumores exponiendo la capacidad vocal que tiene el nuevo campeón: “Todos los seres humanos tenemos historias de vida. Pero es innegable que Fran tiene un talento increíble y que es La Voz Argentina, su voz nos conecta a nuestra cultura”.

Fuente Paparazzi