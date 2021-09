Otra situación peculiar y con tintes de polémica que salpica la pareja de El Polaco y Barby Silenzi. En esta ocasión no se remite a los vaivenes de la pareja, que ha transitado por picos de conflicto y reiteradas crisis, que trascendieron a los medios.

En los últimos días, la hermana de la bailarina saltó a las redes sociales para “denunciar” un comportamiento extraño, que llama la atención. ¿Qué pasó? El fin de semana el cantante y la bailarina festejaron el primer año de su beba Abril, y también aprovecharon para bautizarla.

Florencia se expresó por las redes sociales y exclamó que no la habían invitado a semejante evento de su sobrina. Pero eso no fue todo, porque ahora agregó más detalles del conflicto familiar y ponderó el escaso tacto que tuvo Barby.

“Me pareció una falta de respeto total que mi mamá esté internada muriéndose, y ellos estén festejando un cumpleaños que pasó hace tres meses Cuando falleció el padre del Polaco se suspendió. ¿Y ahora?”, exteriorizó la cuñada de El Polaco.

En cuanto a los pormenores de cómo sucedieron los hechos del bautismo, en diálogo con Ciudad Maganize, Florencia explicó: “Lo que pasó es que yo nunca supe que la iban a bautizar, ni mi familia ni yo estábamos al tanto. Sabíamos del festejo del cumple, pero no del bautismo”.

Para remarcar el origen de su dolor, que se vincula con el durísimo trance de su madre, la hermana de Barby añadió: “Y no peleamos, solo que yo no participe del festejó porque mi mamá se está muriendo en terapia intensiva y no tenía nada que festejar“.

Además, Florencia reveló que le transmitió su enojo a su hermana y que no recibió ninguna respuesta. En tanto que clarificó que nunca estuvo en los planes ser la madrina de Abril. Y para cerrar le tiró un palito a El Polaco: “Tenemos poca relación porque no nos vemos seguido“.

