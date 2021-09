“En las imágenes se ve claramente que el tipo iba con el miembro afuera masturbándose. Se lo ve tocando sus partes íntimas con el nene de la mano, después a upa”, contó.

El ataque que moviliza a San Miguel. Un hombre de 60 años, identificado como José González, fue detenido en las últimas horas después de que la familia de un nene de tres años lo denunciara por haber privado de la libertad al menor, haber abusado de él en la vía pública y luego darse a la fuga.

El ataque sexual quedó registrado por las cámaras de seguridad de un supermercado de la cuadra y eso permitió la identificación del ahora imputado. “Se vio cercado por unos autos y por eso lo soltó”, reveló Franco, el papá del chico.

El abuso tuvo lugar el pasado sábado cuatro de septiembre en horas de la noche. El nene se perdió después de que su mamá salió al kiosco (ubicado a la vuelta de la casa) y él, sin decirle nada, se fue de la casa para encontrarla. Había quedado al cuidado de su padre, Franco. “Estuve escuchando que en algunos medios dijeron que el nene estuvo desaparecido media hora y que se lo había llevado unas veinte cuadras. Me dio mucha bronca porque no fue así. Desde que salió de mi casa hasta que lo encontramos pasaron sólo cinco minutos”, relató en diálogo con la señal de noticias C5N.

“Le pedí a mi señora que saliera a comprar y el nene quedó conmigo y sus hermanos. Lo bajé de la cama porque estaba haciendo unas cosas y en un descuido se me fue. Cuando les pregunté a sus hermanos, me dijeron: ’Se fue con mamá’. Entonces me quedé tranquilo, porque pensé que ella se lo había llevado. Pero cuando mi mujer volvió, me dijo que no se lo había llevado y que tampoco lo había visto en el kiosco”, detalló.

La casa familiar se encuentra próxima a las vías del tren, motivo por el cual la familia es muy cuidadosa con el ingreso y salida de sus hijos. “Vivimos al lado de las vías y siempre tenemos mucho cuidado por el tren. Nos pareció raro, porque nunca había pasado. Cuando mi mujer llegó al kiosco no lo vio, se puso a comprar y el tipo se lo llevó unos cien metros”, sumó.

De acuerdo a lo registrado por las cámaras de seguridad de los locales de la cuadra, el hombre lo alzó a upa, sacó su miembro y comenzó a masturbarse. Incluso, en algunos tramos de la privación de la libertad, intentó llevar su miembro a la boca del menor.

“Hay imágenes que no vi, pero que la Policía ya las tiene. Las que vi son las del supermercado, en la que se ve que justo salen unos vehículos y les agradezco porque no es una calle transitada, recién ahora que le cambiaron la dirección tiene más movimiento. En ese momento, salieron justo muchos autos así que se ve que el tipo se vio cercado y prefirió tomarse el palo.

Está claro que tenía intención (de avanzar con el abuso), pero no pudo por los autos. En las imágenes se ve claramente que el tipo iba con el miembro afuera masturbándose. Se lo ve tocando sus partes íntimas con el nene de la mano, después a upa; queriéndoselo llevar y en algunos momentos intentando meterle el miembro en la boca”, detalló con dolor, al tiempo que se preguntó indignado: “Si veo a un nene en la calle, no me lo llevo y mucho menos hago todo lo que hizo después. En todo caso, me fijo si encuentro a los padres”.

La Policía acudió de inmediato. De acuerdo a las imágenes, el nene logró correr en estado de shock y alejarse de su atacante. “El nene logra escapar y se viene corriendo (para la zona de su casa). Una pareja que estaba en un vehículo lo vio, se bajó, corrió y lo agarró porque lo vio solo. Apareció rápido la Policía y nos lo pudimos traer a casa”, recordó.

Al día siguiente, el menor fue sometido a una pericia psicológica y médica. “Por suerte está bien. Lo atendieron y está bien gracias a Dios. Eso es lo único que nos sostiene”, reconoció.

Las grabaciones permitieron identificar al ahora imputado, quien lucía una campera de cuero negra, un jean azul, un cinturón marrón y zapatos oscuros en la noche del ataque. Todas esas prendas fueron encontradas en su domicilio al momento de su detención. Ahora enfrenta cargos de hasta diez años de prisión.