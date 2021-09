Jimena Barón se muestra muy cerca de Lizardo Ponce. Ambos realizan posteos juntos todos los fines de semana y parecen ser inseparables. Esta situación no le cayó nada bien a Yanina Latorre, quien expresó al aire que estaba celosa de la jurado de al Academia y su relación con el influencer.

Pero lo que parecía un comentario inocente se transformó en una inesperada guerra donde las protagonistas se dijeron de todo. Hace unos días, Yanina trató de “tóxica” a Jimena y ella le respondió con todo.

Ahora, Yanina volvió a la carga: “Yo la amo, pero podemos criticar su papel en el jurado. ¡Basta de querer a alguien y tener que decirle todo que sí!” y agregó: “Se ofende por todo. Yo no soy chupamedias. Capaz está enojada porque dije que estoy celosa de ella y Lizardo. ¡Qué pesada!”.

Maite Peñoñori le preguntó a Jimena por los dichos de Yanina y los celos, La Cobra disparó: “Lo noto porque está bastante bardera. No sé qué decirle. Que lo resuelva porque es mi amigo también”.

“Hay que compartir. En ese sentido, él es celoso y posesivo. Yo los presto, los regalo, me encanta que la gente se conozca por mí. Así que con esa toxicidad amistosa, no“, agregó.

“No sé lo que dice (de mí), me lo mandan, pero no me engancho. Ella un día te ama y ese mismo día, a las cuatro de la tarde, te dice cosas”, cerró Jimena.

Fuente Paparazzi