El lío en la Premier League por no ceder futbolistas para las Eliminatorias Conmebol está lejos de terminar. La FIFA no dejará jugar este fin de semana a los futbolistas que fueron convocados y no pudieron viajar a Sudamérica.

La normativa del Estatuto del Jugador contempla que en caso de no liberar a un jugador internacional el club puede ser sancionado con la prohibición de alinearlo el tiempo que habría durado la cesión (y la posibilidad de cinco días más a partir de la fecha del regreso).

Los clubes ingleses perjudicados son cinco: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea y Leeds United. Los jugadores son todos brasileños: Alissson, Fabinho, Firmino, Ederson, Gabriel Jesús, Fred, Thiago Silva y Raphina.

Si los cinco días finalmente corren, United y Chelsea también perderán a sus players para el debut en la Champions League entre semana ante Young Boys y Zenit de San Petersburgo, respectivamente.

Reglamento. Si los clubes no acatan la sanción serán penados con la pérdida de partidos (0-3) por alineación indebida. Los ingleses quieren la solidaridad de las demás instituciones para plantarse ante la FIFA.

Cabe recordar que los futbolistas argentinos decidieron viajar igual rumbo a Sudamérica, a pesar de la negativa de los clubes por considerar a la región como “zona roja” por la pandemia del Coronavirus.

Sufre Lionel Scaloni: la Premier League no permitirá viajar a los futbolistas

Dibu Martínez, Emiliano Buendía, Cuti Romero y Gio Lo Celso son los argentinos que se revelaron ante sus clubes. Aún no está confirmado pero Tottenham Hotspur estaría estudiando un castigo para sus dos jugadores.

Los cuatro fueron desafectados por el técnico Lionel Scaloni después del no partido ante Brasil en São Paulo y ya se encuentran nuevamente en el Viejo Continente.

FuenteNexofin