Días atrás Susana Giménez regresó a la Argentina luego de haber pasado muchos meses en Uruguay. En su llegada a Buenos Aires dio una entrevista donde contó las complicaciones que sufrió cuando tuvo COVID-19. Además, hizo referencia al tratamiento que le dieron en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este y un detalle en sus declaraciones llamó la atención de las redes sociales. Por esa misma vía, la diva decidió responderle a quienes le consultaron por el tema.

“En el Cantegril me dieron todo lo mejor que me podían dar y me salvaron en realidad dos inyecciones muy impresionantes, fuertes y caras que consiguieron en el sanatorio y me las pusieron”, manifestó la conductora en diálogo con Telefe Noticias. A raíz de estos dichos muchos quisieron saber qué fue lo que le suministraron y, al parecer, le llenaron el Instagram de preguntas.

La conductora pasó dos semanas internada por complicaciones en su cuadro de coronavirus. (Foto: Instagram/@SuGimenezOk)

Lejos de esquivar responder, Susana hizo un posteo en la red social donde precisó: “Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID-19 que me hizo tanto bien, el suero se llama Tocilizumab”.

Susana habló del tratamiento que le dieron en el Sanatorio Cantegril. (Foto: Captura Instagram/@sugimenezok)

Más allá de compartir la información con sus seguidores, les hizo una aclaración de suma importancia: “Por favor tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos e instancias del COVID-19″.

La presentadora dio positivo en coronavirus a principios de junio, días después de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna. Por complicaciones en su cuadro, fue internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este donde pasó algunos días en terapia intermedia.

“Mi COVID-19 fue muy grave. Yo no me imaginé que era una cosa así porque hay gente que lo tiene de distintas maneras. Con mi hija lo tuvimos al mismo tiempo y ella no tenía tos, fiebre ni nada. Yo tuve neumonía bilateral y fue horrible. Creo que uno jamás se lo imagina y además te deja muchas secuelas”, aseguró en la entrevista con Cristina Pérez y Rodlfo Barili.

Susana habló del tratamiento que recibió en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde pasó dos semanas internada. (Foto: Instagram /@gimenezsuok)

Luego de contar que durante la internación lloró mucho, dijo que estando aislada en un cuarto pensó lo peor: “El mayor miedo que tuve fue morirme. Después también tenía miedo de que me intubaran pero me dijeron que no lo iban a hacer, que me quede tranquila”.

Tras recibir el alta, la conductora regresó a su casa y continuó allí con la recuperación: “Aprendí que hay cosas mucho más importantes en la vida y que la salud es lo primero en el mundo”, reflexionó acerca de la enseñanza que le dejó la enfermedad. Según adelantó en la nota, ahora planea quedarse en Buenos Aires hasta las PASO y luego retornará al vecino país.