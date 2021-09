A un día de que la Selección Argentina vuelva a jugar en el país tras la obtención de la Copa América, Lionel Messi habló con ESPN y se mostró entusiasmado con el reencuentro con el hincha: “La gente va a estar enloquecida como nosotros”.

El capitán intentó no desviarse del encuentro ante Bolivia por una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas, pero los festejos del último título en Brasil estarán presentes: “Primero hay que pensar en ganar los tres puntos, que nos viene espectacular para seguir sumando y estar más cerca de la clasificación y después sí disfrutar de la Copa con la gente y poder festejar un título”.

Consultado por los periodistas de ESPN F90, Messi valoró el título por todos los traspiés en las competiciones anteriores: “Después de tanto sufrimiento, conseguir algo con la selección fue muy especial”.

En ese sentido, el rosarino dejó en claro su satisfacción y el deber cumplido: “Ver la camiseta (con el parche) es hermosa. Saber que la tenemos. Duele saber todo lo que pasó anteriormente, pero la tranquilidad de que se pudo cumplir el sueño fue algo grandioso”.

Al mismo tiempo, el nuevo jugador del PSG no se olvidó de las críticas de una parte del periodismo años atrás: “Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la selección”.

Más declaraciones de Lionel Messi:

La patada ante Venezuela. “Sí, la verdad sentí que se me fue la pata para atrás, sentí algo también en la rodilla, después tenía un poco de molestia en el partido, pero por suerte fue el golpe nada más, pero en ese momento fue fea la patada”.

Los méritos de Scaloni. “Es uno más de nosotros, tiene mucho mérito. Agarró en un momento complicado de selección, fue trayendo gente nueva, confiando en sus jugadores, en lo que creía, fue creciendo. Se dio un salto después de la Copa América 2019”.

La reconversión de su juego. “Ahora me tiro más atrás para generar juego, no me quedo de tres cuartos en adelante, trato de ser más asistidor, manejar los tiempos del juego. Por ahí no tengo tanta llegada al arco como antes, o no tengo tantas posibilidades de gol”.

