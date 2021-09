La emigración de argentinos al exterior es un suceso que se agudiza con los años, en línea con los problemas económicos que atraviesa el país. En este sentido, al momento de una elección, el padrón electoral en el extranjero comienza a ser cada vez mas una variable a tener en cuenta, más que nada si los comicios se presentan como unos en los que las diferencias entre candidatos son muy ajustadas.

Durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri se había allanado el camino para que los argentinos que estuvieran residiendo en el extranjero puedan ejercer su derecho de votar. Sin embargo, bajo la gestión de Alberto Fernández se decidió cambiar las reglas y restringir fuertemente el sufragio fuera de las fronteras del país.

Las razones de esto no están claras aunque entrelineas se entiende el motivo: en los comicios de 2019 el ex Presidente Macri obtuvo el 77% de los votos emitidos en el exterior y el actual presidente, Fernandez, el 17%. Cerca de un millón de argentinos viven en el exterior y tienen el derecho a votar, aunque solo un puñado de ellos lo haga, no obstante ahora no tendrá la posibilidad de hacerlo.

Paradojicamente, el voto de los presos si está permitido y allí es otro el cantar. En los mismos comicios Alberto Fernández triunfo con el 86,87% de los sufragios carcelarios y Macri solo logra 7,72.

Para ver una situación similar, donde un Gobierno degrada a quienes viven en el exterior en argentinos de segunda clase hay que remitirse a Venezuela. Allí, debido a la inmigración sucedida en la última década bajo el chavismo, los números cobran otro valor (cerca de 4 millones de venezolanos viven en el exterior sobre una población cercana a los 20 millones).

El mayor reto de los venezolanos en el exterior es la habilitación del registro electoral, dentro del registro consular, “este es el primer paso, el primer laberinto”, explicó a Euronews Oscar Crespo, cofundador de Voto Joven en Costa Rica, una organización no gubernamental de participación democrática y electoral para Venezuela.

Para poder votar, los venezolanos tienen que dirigirse al consulado competente con su lugar de residencia y realizar el cambio de domicilio electoral, una tarea difícil dado que muchos consulados han cerrado de forma permanente o directamente no tienen abierto el registro electoral.

Por tal motivo de los cuatro millones de Venezolanos en el exterior, solo pueden votar 107.284 que si están registrados en el extranjero.

Aquí en Argentina, en marzo de 2021 Fernández derogo el decreto 45/2019 que permitía que aquellos argentinos residentes en el exterior que lo desearan pudieran votar por correo. Una forma que para muchos era la única posible dado la distancia a la que se encontraban del consulado más cercano.

El mandatario indicó que “la emisión del sufragio a través del correo postal conllevó la creación de una nueva modalidad o sistema de votación que no se encontraba previsto en la legislación electoral aprobada por el Congreso”.

De esta manera, Alberto Fernández restableció el sistema que estipula que los electores residentes en el exterior “pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y asentadas, debiendo el presidente o la presidenta de la mesa verificar si el elector o la electora a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa”.

FuenteNexofin